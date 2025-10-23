ЗАРЕЖДАНЕ...
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
Утре Вартан ще връчи почетната награда за цялостно творчество на полската режисьорка Агнешка Холанд.
В събота и неделя певицата ще участва в представянията на документалния филм на Георги Тошев за нея "Силви Вартан. От любов“ и на игралния филм с нейно участие "Мама и чудото на живота“.
"За мен България е страна, за която плача, винаги когато се сещам за нея. Това е споменът ми от детството, към който съм много привързана. Спомням си живота ми тук, планината, хората, храната. България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си“, каза Силви Вартан пред bTV.
