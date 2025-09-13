Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
"Синеокият самурай" пристигна във Варна за важен турнир
Автор: Екип Ruse24.bg 09:17Коментари (0)94
© NOVA
Разказваме ви за приключенията на един мъж, който на 18 години заминава за Япония и става първия европеец, преминал обучението на легендарния учител по карате Масутацу Ояма. Днес той е известен по целия свят като Синеокия самурай.

"През 1993 г. още на първия кръг на най-големия японски турнир по карате се бих с техния абсолютен шампион и го победих. Те обаче не можеха да позволят някакъв новак да надвие фаворита им и не спечелих. Мачът обаче беше толкова вълнуващ, че ме сложиха на корица на популярно списание и кръстиха статията "Той е Синеокият самурай", разказа пред NOVA Николас Петас.

Сега героят живее в Токио, но идва в България за голям турнир по бойни изкуства, който се провежда във Варна, а той ще бъде водещ на събитието.

Още по темата: общо новини по темата: 229
10.09.2025 »
07.09.2025 »
03.09.2025 »
01.09.2025 »
31.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
22:26 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
21:31 / 11.09.2025
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
18:50 / 11.09.2025
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
15:31 / 11.09.2025
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
10:15 / 11.09.2025
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
20:35 / 11.09.2025
Актуални теми
Катастрофи в Русе
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Бойни спортове
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Земетресение от 8.5 по Рихтер и вълна цунами удариха руския полуостров
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: