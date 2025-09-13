"Синеокият самурай" пристигна във Варна за важен турнир

© NOVA Разказваме ви за приключенията на един мъж, който на 18 години заминава за Япония и става първия европеец, преминал обучението на легендарния учител по карате Масутацу Ояма. Днес той е известен по целия свят като Синеокия самурай.



"През 1993 г. още на първия кръг на най-големия японски турнир по карате се бих с техния абсолютен шампион и го победих. Те обаче не можеха да позволят някакъв новак да надвие фаворита им и не спечелих. Мачът обаче беше толкова вълнуващ, че ме сложиха на корица на популярно списание и кръстиха статията "Той е Синеокият самурай", разказа пред NOVA Николас Петас.



Сега героят живее в Токио, но идва в България за голям турнир по бойни изкуства, който се провежда във Варна, а той ще бъде водещ на събитието.