Синовете на Маккартни и Ленън написаха песен

© James McCartney Джеймс Маккартни и Шон Оно Ленън - синовете на колегите от "Бийтълс" сър Пол Маккартни и Джон Ленън - са съавтори на песен, озаглавена Primrose Hill.



Меланхоличната акустична балада е ода за силата на мястото за панорамна гледка на Лондон в Риджънтс Парк, предаде BBC.



Обявявайки проекта със своя "добър приятел“ в петък, Маккартни каза, че песента го е накарала да се почувства "развълнуван“.



"С издаването на тази песен изглежда, че наистина поставяме ново начало“, написа той в социалната мрежа X.



В отделен пост в Instagram Маккартни разкри, че парчето е вдъхновено от видение, което е имал като дете в един летен ден в Шотландия.



"Оставяйки се, видях моята истинска любов и спасител в съзнанието си. Primrose Hill е за това да завъртя топката и да намеря този човек“, добави той.



Сър Пол предложи бащинската си подкрепа за парчето, като го сподели в социалните си медии, като изпрати и "много любов към Шон Оно Ленън, който е съавтор на песента".



Оно Ленън е по-малкият син на Джон Ленън и Йоко Оно. Джеймс е син на Пол Маккартни от покойната му първа съпруга Линда Маккартни.



Сътрудничеството на дуото добавя към многобройните им солови проекти с вариращ успех. Primrose Hill е второто издадено парче на Маккартни за тази година, след като се завърна с Beautiful през февруари, първото му издание от 2016 г. насам. Оно Ленън има поредица от солови записи на свое име, както и изпълнения с множество групи, включително Cibo Matto, The Ghost Of A Saber Tooth Tiger и The Lennon Claypool Delirium.



Съвместната работа на потомците на Beatles идва след последната прощална песен на оригиналната четворка - Now and Then, която оглави класациите след излизането си миналата година.



Парчето бе в процес на създаване 45 години, като първите тактове са написани от Джон Ленън през 1978 г., а песента най-накрая е завършена през 2022 г.



Всичките четирима Бийтълси участваха в парчето, което ще е последното с авторство на Ленън, Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар.