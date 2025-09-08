ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синът на Арнолд Шварценегер се ожени
През изминалия уикенд той се ожени за дългогодишната си партньорка Аби Чемпиън на романтична церемония край езерото Кър д’Ален в Айдахо.
Двамата избраха едно от най-ексклузивните места в региона – Gozzer Ranch Golf & Lake Club, луксозен кънтри клуб, достъпен само за членове, където сватбените тържества започват от 20 000 долара. Церемонията се проведе на скала с панорамна гледка към езерото – емблематично място за ранчото, известно със своите драматични пейзажи и уединение.
Сватбата събра представители на две влиятелни американски фамилии и множество холивудски имена. Арнолд Шварценегер сияеше от гордост, а бившата му съпруга Мария Шрайвър присъства в елегантна розова рокля. Сред гостите бяха сестрата на младоженеца Катрин Шварценегер и съпругът ѝ, актьорът Крис Прат. Семейството на булката също беше добре представено – майка ѝ Лора впечатли с лилава рокля, а сестра ѝ Баскин Чемпиън, модел и инфлуенсър, се включи в сватбените тържества.
Патрик Шварценегер и Аби Чемпиън са заедно от 2016 г. и често споделят моменти от връзката си в социалните мрежи. През годините двойката е прекарвала многобройни ваканции именно в Gozzer Ranch, което превърна избора на локация в символично и лично решение.
