Синът на Владимир Каролев се завърна
Автор: Екип Ruse24.bg 17:29
©
След дълги години живот в Лондон синът на покойния финансист Владимир Каролев – Александър, и жена му – актрисата Валентина, която стана популярна с ролята си във филма "Доза щастие", се местят да живеят в България. Те искат да дадат на децата си ново начало, а причината е "вечното желание за живот в родината".

Завръщането им в България не е спонтанно, а напротив. Обмислено е и желано отдавна.

Смятат, че правилният момент е дошъл, когато децата им - Изабела, родена през 2018 г., и тригодишният Виктор-Данаил, вече порастват. "Сега е моментът наследниците ни да опознаят бабите, дядовците и роднините си", обяснява Валентина в интервю за "Тази събота и неделя" по bTV. В Англия Александър работи като финансист, а жена му - като актриса.

Той заминава за Лондон през 2007 г., за да учи бизнес, но кратък стаж прераства в 18-годишна професионална кариера във финансовото сърце на града. Валентина отива при него три години по-късно, за да не живеят разделени. Започва като студентка в театралната академия на Острова, говореща малко английски, но остава там почти 15 години, пише "Галерия“.

Двамата преживяха две тежки загуби. Докато беше бременна в деветия месец с първото си дете, Валентина загуби майка си Весела Тотева, която си отиде едва на 45 години. Тя беше журналистка и продуцентка на "Събуди се" по Нова телевизия. Валентина изигра майка си във филма "Доза щастие", който е по книгата на Тотева "Падение и спасение: Изповедта на една хероинова наркоманка".

Още по темата: общо новини по темата: 440
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
