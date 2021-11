Скалата иска да е следващият Джеймс Бонд

© След като най-известният шпионин в света Джеймс Бонд бе изигран от Даниел Крейг в продължение на 15 години, търсенето на негов наследник продължава.



Към досегашните мераклии се присъедини и Дуейн Джонсън "Скалата‘, който вярва, че трябва да стане тайния агент, за да продължи семейната традиция и връзката с поредицата, съобщава БГНС.



"Бих искал да последвам Крейг и да бъда следващият Бонд“, каза "Скалата“ пред "Ескуайър“. Джонсън добави също, че неговият дядо Питър Мейва се е появил в "You Only Live Twice", петият филм за Джеймс Бонд.



"Дядо ми беше злодей в Бонд. Много, много готино“, каза той.



Но звездата от "Завръщане в Джунглата“ настоява, че не иска да играе злодея на Бонд.



"Не искам да бъда злодей. Трябва да бъда Бонд“, каза Джонсън.



След като Крейг напусна знаменитата поредица, има много спекулации кой ще го замени. Британски звезди като Хенри Кавил, Том Хопър и Том Харди са спрягани като потенциални нови агенти 007, а филмовият продуцент Барбара Броколи потвърди, че Бонд ще остане мъж.



"Може да бъде от всяка раса, но ще бъде мъж. Вярвам, че трябва да създадем нови роли за жените, за силните жени. Всъщност не ме привлича идеята за жена, която играе мъжка роля. Жените са много по-интересни от това“, каза тя.