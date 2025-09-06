ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Скандал за наследството на Ален Делон: Синът му обяви съдебна война на брат си и сестра си
С други думи, Анушка Делон по този начин, освен наследството, получава и значителен източник на доходи за години напред. Но за да може да се оспори това решение, първо трябва да се избере ъгълът на атака. Във Франция Гражданският кодекс предвижда няколко случая за оспорване на завещание. Тук Ален-Фабиен Делон оспорва вменяемостта на баща си към момента на написване на второто завещание: "Следователно ще става въпрос за доказване, и тежестта на доказване пада върху Ален-Фабиен, че баща му не е бил със здрав разум, че не е бил напълно в състояние на самосъзнание към момента на написване - с други думе, че не е знаел какво прави“, обяснява Натали Кузигу-Суха.
Валидността на завещанието не може да бъде оспорена
В подкрепа на твърдението си, Ален-Фабиен е приложил медицински доказателства към жалбата си: доклади за хоспитализация, PET скенери и писма от лекари, лекували Ален Делон. Това обаче може да не е достатъчно: "Съдилищата понякога отстояват теорията за луцидните интервали - тоест факта, че човек може да има моменти на луцидност, дори когато е под настойничество, и в този случай завещанието се обявява за валидно“, припомня нотариусът.
Невъзможно е обаче да се оспори валидността на завещанието: последното такова всъщност е автентично завещание, което е продиктувано и подписано пред двама нотариуси. И обратно, когато е холографско завещание - тоест написано на ръка, е възможно да се оспори неговата автентичност: "Тогава е достатъчно да се оспори писането или подписът на този документ “, съобщи Натали Кузигу-Сухас. Друг вариант: да се оспори формата на холографското завещание, ако липсва датата, подписът, ако е написано на компютър или ако може да се докаже, че е било променено след подписването, например. И накрая, завещанието може да бъде анулирано и ако може да се докаже, че завещателят е бил жертва на насилие, сплашване или манипулация.
Крайна мярка: нарушаване на законовата част: Всъщност, съгласно френското законодателство, минимален дял от наследството задължително трябва да отиде при децата (или, ако това не е така - при съпруга/съпругата). Следователно завещанието може да бъде оспорено, ако един или повече членове на тази законова част считат, че са били ощетени. В случая с наследството на Ален Делон, разпределението между децата не изглежда оспоримо, тъй като в полза на дъщеря му Анушка (която трябва да получи 50% от наследството), Ален Делон би използвал разполагаемата част, т.е. частта от активите си, която може свободно да разпредели, без да се засяга законовата част.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: