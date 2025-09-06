Скандал за наследството на Ален Делон: Синът му обяви съдебна война на брат си и сестра си

© Нов обрат за наследството на Ален Делон, който почина на 18 август 2024 г. Синът му Ален-Фабиен завежда дело срещу по-големите си брат и сестра - Антони и Анушка, на 2 септември пред парижкия съд. Целта: да се оспори завещание от 24 ноември 2022 г., съставено от баща му пред нотариус и което представлява изменение на първоначалното му завещание от 29 септември 2015 г. В това второ действие обаче актьорът приписва на Анушка Делон, и само на нея, моралните права върху цялото си творчество, т.е. "правата за експлоатация на филмите му, но също и на неговия образ и т.н.“, обяви пред Capital FR Натали Кузигу-Сухас, нотариус в Париж.



С други думи, Анушка Делон по този начин, освен наследството, получава и значителен източник на доходи за години напред. Но за да може да се оспори това решение, първо трябва да се избере ъгълът на атака. Във Франция Гражданският кодекс предвижда няколко случая за оспорване на завещание. Тук Ален-Фабиен Делон оспорва вменяемостта на баща си към момента на написване на второто завещание: "Следователно ще става въпрос за доказване, и тежестта на доказване пада върху Ален-Фабиен, че баща му не е бил със здрав разум, че не е бил напълно в състояние на самосъзнание към момента на написване - с други думе, че не е знаел какво прави“, обяснява Натали Кузигу-Суха.



Валидността на завещанието не може да бъде оспорена



В подкрепа на твърдението си, Ален-Фабиен е приложил медицински доказателства към жалбата си: доклади за хоспитализация, PET скенери и писма от лекари, лекували Ален Делон. Това обаче може да не е достатъчно: "Съдилищата понякога отстояват теорията за луцидните интервали - тоест факта, че човек може да има моменти на луцидност, дори когато е под настойничество, и в този случай завещанието се обявява за валидно“, припомня нотариусът.



Невъзможно е обаче да се оспори валидността на завещанието: последното такова всъщност е автентично завещание, което е продиктувано и подписано пред двама нотариуси. И обратно, когато е холографско завещание - тоест написано на ръка, е възможно да се оспори неговата автентичност: "Тогава е достатъчно да се оспори писането или подписът на този документ “, съобщи Натали Кузигу-Сухас. Друг вариант: да се оспори формата на холографското завещание, ако липсва датата, подписът, ако е написано на компютър или ако може да се докаже, че е било променено след подписването, например. И накрая, завещанието може да бъде анулирано и ако може да се докаже, че завещателят е бил жертва на насилие, сплашване или манипулация.



Крайна мярка: нарушаване на законовата част: Всъщност, съгласно френското законодателство, минимален дял от наследството задължително трябва да отиде при децата (или, ако това не е така - при съпруга/съпругата). Следователно завещанието може да бъде оспорено, ако един или повече членове на тази законова част считат, че са били ощетени. В случая с наследството на Ален Делон, разпределението между децата не изглежда оспоримо, тъй като в полза на дъщеря му Анушка (която трябва да получи 50% от наследството), Ален Делон би използвал разполагаемата част, т.е. частта от активите си, която може свободно да разпредели, без да се засяга законовата част.