Скандалите и забраните за пеене на емблематични български песни не спират

© Музикалният бизнес у нас както всеки бизнес не страда от липса на скандали. Кой крив, кой прав обаче, решава или съдът, или драгият слушател на хитови песни, превърнал приятели във врагове или просто "крадльовци“ и "крадли“ в музиката.



Наскоро стана ясно, че 50-годишното другарство между Стефан Димитров и Васил Найденов вече е дало фира. Композиторът иска да запази авторството на песните си, които през годините е дал на най-добрия ни БГ естраден изпълнител, но затова да му бъде заплатено. И двамата не си говорят вече повече от шест месеца.



"Не е въпрос на пари, а на морал. Очаквам от Васил да ми се обади и да се разберем като възрастни хора", каза пред вестника Димитров. От своя страна, големият Найденов още не е казал нито дума по скандала.



Преди месец Силвия Кацарова се изказа, че е победител в спор с продуцента Владислав Славов, като каза, че вече може да пее всичките си песни, дори тези, чиито права държи импресариото.



"Можем да обжалваме, още няма край на делото", каза ни той, като тепърва ще чакаме и там развръзка.



Иначе друг голям композитор, който миналата година слезе от сцената - Митко Щерев, също имаше разправии през годините с голямата Лили Иванова.



Тъй като не му е платено за голяма част от хитовете, които е написал за нея, той ги спря. Съвсем скоро обаче маестрото сподели: "Склонен съм да падне забраната. Бих го направил не за друго, а за авторите на текстовете, защото и те са потърпевши", каза Щерев.



С друг свой композитор - Герасим, Лили също зарови томахавката. Примата повече от 20 години отказваше да пее една от най-обичаните си песни "Ветрове“, твърдейки, че не си я спомня, а неин композитор е Георги Красимиров-Герасим. Двамата не само са стоплили ледовете помежду си, но и планират занапред да продължат съвместната си работа, оставена на пауза в продължение на две десетилетия.



През годините е имало и други музиканти и текстописци, забранявали на Лили да изпълнява творбите им. Първо бе покойният Асен Гаргов, който ѝ забрани да пее "Детелини", след него последва и Митко Щерев, Найден Андреев и Тончо Русев. Враждата между Лили и Найден Андреев пламна в края на 2012 г., когато той ѝ забрани да изпълнява култовия си хит "Свири, щурче“, на чиято музика е автор. Композиторът бил обиден, че примата предложила да правят албум с общите си песни, а след това изчезнала и така и не издали нищо. Заради тази караница Лили се зарече публично, че занапред, даже и да я карат да пее тези песни, тя няма да го направи.



Напоследък попфолк средите също не могат да се отърват от скандали между изпълнителите. Певицата Диона все попада в центъра на скандала. Всичко започна, когато тя сподели в собствения си канал дуета си с Андреа, озаглавен "Бившата".



Макар феновете да показват любовта си в коментарите, се оказа, че русокосата бивша на Кубрат Пулев не е искала парчето да излиза. Въпреки това по думите на Диона двете са се разбрали и песента все пак остава в интернет пространството.



Същото обаче не може да се каже за песента, която тя качи като изненада заедно с Теди Александрова. В емоционално лайв видео, видимо разстроена, Диона каза, че е получила обаждане от Александрова, което не е завършило добре. "Каза ми, че аз съм много под нейното ниво и най-добре да спра да се занимавам с музика и не иска по никакъв начин да се асоциира с мен", споделя през сълзи тя. Явно изненадата е проработила, но по негативен начин, и песента вече е премахната от YouTube.



Фолклорната музика също не се размина без кавги, като този път потърпевша беше певицата Райна. Нейна колежка Радостина Паньова направи песен с името "Тежко мина, докторе“, която, по всичко личи е заимствана от една от най-популярните песни на Райна "Тежко мина младостта".



Песента на Паньова бързо беше премахната от YouTube, тъй като "Пайнер“ посочиха, че ca засегнати авторски права, а самата тя написа: "Кой има право да краде народна песен? Кой има право да краде гласа на народа? Песента е народна, предавана от уста на уста, записвана в различни варианти и позната от десетилетия. Не мога да мълча, когато се използват административни инструменти, за да се заглуши гласът на народната музика. Очаквам фирма "Пайнер“ да оттегли претенциите си, а видеото ми да бъде върнато, за да може песента да достигне до всички, за които е предназначена народа."



Беше направен втори опит за качване на песента, който завърши по същия начин платформата.



Скандал имаше и в популярната музика сред младите хора, фенове на "Обратен ефект". Те обвиниха станалата хит песен на дуета Константин и дъщеря му Мариана "Няма да се дам", че са заимствали от тяхната "Моля ви, мадам!". "Толкова се радваме, че песента ни "Моля ви, мадам!" се е харесала чак до... заимстване. И то от такива ГОЛЕМИ имена! Нищо, не сме дребнави, пък и не ни е за пръв път явно вече сме народно творчество. Само че следващия път поне едно: "Йо, братле, ще крадем от теб, ок ли си?" да чуем, а? Да ви е сладко. Вдъхновението понякога има вкус на... нафталин, а и на други неща", написаха "Обратен ефект".



Константин се въздържа от коментар по темата, но варненският рапър 100 Кила се произнесе: "Чудно ми е дали вие звъннахте на Майкъл Джексън да му кажете едно "Хей, братле, ще крадем от теб“. Така че не го приемай толкова навътре - та ти си в същото положение. Иначе да, кефите ме, ама като не се правите на ударени“, написа той, като пресподели оригиналния пост, припомня "България Днес".