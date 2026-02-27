Дениз Хайрула, която участваше и в "Ергенът" и "Ергенът: Любов в рая", вероятно е сключила брак или участва в снимки за някакво видео."Бях много заета с приготовления за най-важния ден в живота ми", написа Дениз, като последователите ѝ знаят, че тя се намира в Тайланд.По-късно тя публикува снимка с табела "Welcome to Our Wedding Deniz & ... 25 February 2026", което ясно показва, че става дума именно за сватба. На снимките от публикацията се вижда и романтична церемония сред палми и цветя, а самата Дениз е в булчинска визия до своя избраник."Вчера го направихме...", написа тя загадъчно, а по-късно добави: "За момента ще разкрия само толкова, само ще кажа, че съм изключително щастлива!"Припомняме, че след последното си участие в тв риалити тя се раздели със скандал с половинката си - Виктор, с когото си тръгна от "Ергенът: Любов в Рая". Причината бе нейното минало и еротични клипчета, изтекли в интернет пространството. След раздялата той започна връзка с Кристина, която пък по време на снимките на предаването беше с актьора Петър.