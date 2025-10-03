Скандалната силиконка, хваната да шофира дрогирана с 250 км/ч. роди момиченце

© Скандалната силиконка Катрин Йорданова, която бе спипана да шофира надрусана с кокаин, стана майка.



Тя роди първата си рожба, която поучи името Даная. Носителката на титлата Мис Силикон 2021 дори показа първи кадри с бебчето, което се е появило на бял свят с тегло от 3,100 кг и 49 см.



"Добре дошла, малка Даная“, похвали се младата майка, като добавя: "Получих най-хубавия подарък, благодаря ти, Господи“.



Още през миналата година татуираната бамбина се изфука със скъп годежен пръстен. Оказва се, че таткото на бебето й е богаташ от ромски произход, който има строителен бизнес. Катрин упорито крие името му, но става ясно, че ромският барон е от София и известен с прозвището си Бако. Още през юни тази година Катрин съобщи, че очаква дете от партньора си и планира да роди в Германия. Там двамата имат апартамент и са уредили живота си.



Йорданова влезе в скандалните хроники още когато стана ясно, че шофира по магистрала "Тракия“ с над 250 км/ч. Русата моделка впоследствие бе спипана зад волана и на кокаин. Тя сключи споразумение с прокуратурата. Силиконката се размина с 8 месеца условно с 3 години изпитателен срок. Остана без шофьорска книжка за година и четири месеца, които изтекоха това лято и тя вече отново може да управлява автомобил.



Освен това Катрин трябваше да плати и 120 бона, колкото бе стойността на мерцедеса, управляван от нея. Твърди се, че мощното возило е било подарък от мъжа до нея. Младата хубавица бе хваната да шофира в неадекватно състояние на 12 февруари миналата година при полицейска проверка в столичния кв. "Студентски град“.



Пробата й за алкохол бе отрицателна но тази за наркотици реагира на кокаин. След това тя бе отведена във ВМА, за да даде кръвна проба, която също бе "положителна". Моделната прекара почти 24 часа в 7-о полицейско управление в София. На следващия ден тя бе освободена срещу гаранция от 5 бона, пише "България Днес“.