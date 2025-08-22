ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Скрито устройство в немски автомобил може да ви спаси в опасни ситуации
Паник бутонът е характерен за някои по-стари модели на Opel и често се намира на ключа за запалване. Тази интелигентна функция е проектирана за ситуации, в които се чувствате застрашени. Ето как работи: Когато го натиснете и задържите за няколко секунди, той незабавно активира алармата на автомобила, както и клаксона, и колата започва да мига с всички светлини.
Основната идея на този бутон е да привлече вниманието на околните и да отблъсне потенциален нападател, като създаде максимален шум и светлинно шоу. Представете си, че се прибирате късно вечер към колата си и виждате подозрителна фигура наблизо. С едно натискане на бутона можете да предизвикате паника у нападателя и да го накарате да избяга.
Макар и да е по-рядко срещан в модерните автомобили, този бутон е отличен пример за това как един прост механизъм може да се окаже изключително ефективен в критични моменти, пише AutoMedia.bg. Opel залага на подобни функции, които осигуряват допълнително спокойствие на шофьорите. Дори и да не се използва често, знанието, че разполагате с такава интелигентна защита, е успокояващо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: