Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
Автор: Екип Ruse24.bg 21:22Коментари (1)44
©
Слави Трифонов и музикантът Евгени Димитров – Маестрото разкриха шокиращи истории за заплахи срещу шоумена и екипа му, свързани с концерти в София и Лондон.

По думите на Трифонов през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на негово участие в столицата.

Тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова лично го уведомила за заплаха за взрив.

"Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега. Отговорността е ваша". Аз настоях, че няма да спра концерта, но ще бъдат извършени всички проверки – и от нашия екип, и от полицията", сподели Трифонов. Той разказа и за друг случай в Лондон, когато британските служби са го предупредили за заплаха с покушение.

"Получих информация от човек, който работеше при мен, че от МИ6 искат среща. Казаха ми, че има опасения, че ще бъда застрелян със снайпер. На летището ме посрещнаха 20–30 души от Скотланд Ярд, които ме охраняваха", разкри шоуменът.

В разговора Трифонов признава и колко значима част от живота му е екипът, с който е създавал музика и телевизия:

"Ку-Ку бенд е смисълът на моя живот. Не ходиш на работа, а така живееш", каза той в "Подкастът на Евгени Димитров". По думите му най-трудното е било напрежението от 20 години водене на предаване: "Беше ужасно напрежение да водиш шоу. Не знам дали ми липсва. Не са много хората, които са издържали да правят точно този вид предаване – има няколко в Америка. Това е!"

Шоуменът допълни, че е можел да продължи още две-три години, но решението на Би Ти Ви да спре предаването е било преломният момент. "За тях не искам да говоря, защото не е почтено... Те решиха да сложат ръка на свободата", коментира той, пише "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 572
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
11:06 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: