ЗАРЕЖДАНЕ...
Слави Трифонов: Старо мое интервю се излъчва от фалшив профил. Обявява се парична - това е измама!
©
Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Това съобщава в своя Фейсбук профил Слави Трифонов.
По думите му става ясно, че се говори и за парична награда.
"Обявява се парична награда - това също е измама! За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки.
Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни!", призовава той и допълва:
Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!
Още от категорията
/
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Есенно почистване: Как да подготвим дома за студените дни
22:34 / 27.10.2025
Мъжът на Теодора Духовникова взе кафенето на Мартин Нотариуса
09:06 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.