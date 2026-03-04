Слави Трифонов публикува нова песен със заглавие "Деца, забравени от Бога", научи Plovdiv24.bg. Той не скри възмущението си от това, че дълго време трагедията е била съобщавана "просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот". Ето какво написа Слави Трифонов във Фейсбук:
Един от загиналите в случая “Петрохан" е дете. Момче на 15 години.
Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!
В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...
За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки.
Сергей Пройчев
преди 5 мин.
Слави не става за политик но за песен няма равен.
