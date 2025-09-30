След 18 години брак - неочакван звезден развод

© Една от най-стабилните и обичани двойки в Холивуд и музикалния свят – Никол Кидман и Кийт Ърбан, е на път да сложи край на близо две десетилетия съвместен живот, съобщиха световни медии, цитирайки източници, близки до двойката.



Новината за раздялата на носителката на "Оскар“ и кънтри звездата шокира феновете по целия свят, особено след като през годините те изглеждаха като пример за силна подкрепа и безусловна любов.



Слуховете за проблеми започнаха да циркулират, след като TMZ първи съобщи, че двамата вече живеят разделени от лятото. Тази информация беше потвърдена и от източник на BBC. За съжаление, според съобщенията, Никол Кидман не е искала раздялата, което добавя още повече драма към неочаквания край на тяхната връзка.



Никол Кидман и Кийт Ърбан



Раздяла след почти 20 години брак



Имат две деца



Двойката, която сключи брак през юни 2006 г., има две дъщери – 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.



Кидман и Ърбан имат австралийски корени. Двамата преживяха заедно много през годините. На публични събития те винаги изглеждаха щастливо влюбени, целуващи се и държащи се за ръце. Кидман е носителка на "Оскар“, а Ърбан има четири награди "Грами“.



Само месеци след сватбата им, Кийт Ърбан постъпи в рехабилитация заради зависимост от наркотици и алкохол. Именно в този труден момент силата на Никол Кидман и нейната безусловна любов се проявиха. Актрисата, заедно с негови близки приятели, организира интервенция, която според Ърбан променя живота му.



В интервю от 2010 г. кънтри певецът споделя, че борбата му със зависимостта всъщност е засилила връзката им, като казва, че всичко е било "проектирано... за да ни сплоти“ и че Никол го е "научила на толкова много“.



Раздялата изглежда особено внезапна, тъй като през май двойката беше заедно, когато Ърбан получи престижната награда "Трипла корона“ на Академията за кънтри музика, а през юни бяха забелязани да гледат мач в Нашвил, Тенеси. Всички снимки от тези събития ги показваха влюбени и усмихнати. Причина за раздялата им не се съобщава. Става ясно обаче, че Холивуд губи една от своите любими звездни двойки.



Никол Кидман е една от най-уважаваните и награждавани актриси на своето поколение. Родена в Хавай, но израснала в Австралия, тя бързо се превръща в холивудска икона.



Актрисата има няколко брака зад гърба си с изключително известни мъже. Първият й е с Том Круз – от 1990 до 2001 г. Това беше един от най-известните холивудски бракове на 90-те години. Те се запознават на снимачната площадка. Бракът им продължава над 10 години, преди да се разведат през 2001 г.



Вторият й брак е с Кийт Ърбан – от 2006 до 2024 г. съвместният им щастлив живот продължи близо две десетилетия и беше смятан за много по-спокоен и стабилен.



Никол Кидман е майка на общо четири деца, като две са осиновени. От брака си с Том Круз тя осиновява Изабела Джейн Круз, родена през 1992 г. и Конър Антъни Круз, роден през 1995 г. По-късно, в брака си с Кийт Ърбан, актрисата има две биологични дъщери - Сънди Роуз, родена през 2008 г. и Фейт Маргарет, родена през 2010 г. Важно е да се отбележи, че Фейт Маргарет е биологична дъщеря на Никол и Кийт, но е родена чрез сурогатно майчинство.



Въпреки че Кидман е доста дискретна относно личния си живот, между развода й с Том Круз и брака й с Кийт Ърбан, тя е свързвана с няколко известни личности, като най-известната й връзка през този период е с музиканта Лени Кравиц. Те излизат за кратко, но връзката им остава скрита от медиите дълго време, като години по-късно Кидман потвърди, че за кратко са били сгодени.