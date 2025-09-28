Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
Автор: Екип Ruse24.bg 10:40Коментари (0)31
©
Попфолк певицата Кати сподели шокиращи признания пред Мон Дьо по време на участието си в неговия подкаст Тя коментира, че е получила доста уроци от живота:

"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше. Ако не бях прекъснала, сега можеше да съм на друго ниво“, сподели звездата.

Тя призна, че през годините често е била подценявана: "Много хора сигурно си казват – тя е руса, значи е тъпа! Хайде да не се хваля, но IQ-то ми е доста високо.“

Преживяла е сериозен бизнес провал: "Имах бизнес, който не провървя въобще. Излъгах себе си, банкрутирах. Не трябваше да съм толкова самоуверена.“

"Около 5-6 години бях номер едно в България. Правех по 59 участия на месец и след всяко едно се прибирах вкъщи като затворник. Бях станала 44 кг и дори съм припадала на участия.“, заяви Кати и коментира, че е профукала всичките си спечелени пари за дрехи и дрънкулки, които по-късно е хвърляла на боклука.

Все още тежко преживява загубата на майка си. "Майка ми почина, когато бях на 18. Баба ми – две години по-рано, а дядо ми още преди това. Останах почти сирак. Майка ми беше най-добрата ми приятелка. До ден днешен страдам за нея – това е болка, която не се забравя и няма лек.“

Спомняйки си началото, Кати разказа: "При първия ми албум през 1999 година стана чудо. Хората ме мислеха за божество, ходих с охрана, защото искаха да ме целуват и прегръщат. Имах харизма, бях щастлива. Песните ми са хубави, никога не съм виждала нещо пошло в тях.“

Тя сподели и че никога не е взимала бакшиши "Имах достойнство. На едно участие набиха озвучителя ми, защото не исках да взема бакшиш. Изкарвах достатъчно пари и не се нуждаех.“

В любовта Кати е ударила на камък:

"Разделих се с бившия ми мъж заради несъответствие в характерите. Все още си чакам принца на белия кон. Искам да бъда обичана и да давам любов. Аз съм твърд характер и често неразбрана от мъжете.“

Още по темата: общо новини по темата: 748
28.09.2025 »
28.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
предишна страница [ 1/125 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване 
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване 
17:15 / 26.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Колективната отбрана на Европа
Поскъпване на хранителните продукти
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: