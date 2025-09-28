След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия

© Попфолк певицата Кати сподели шокиращи признания пред Мон Дьо по време на участието си в неговия подкаст Тя коментира, че е получила доста уроци от живота:



"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше. Ако не бях прекъснала, сега можеше да съм на друго ниво“, сподели звездата.



Тя призна, че през годините често е била подценявана: "Много хора сигурно си казват – тя е руса, значи е тъпа! Хайде да не се хваля, но IQ-то ми е доста високо.“



Преживяла е сериозен бизнес провал: "Имах бизнес, който не провървя въобще. Излъгах себе си, банкрутирах. Не трябваше да съм толкова самоуверена.“



"Около 5-6 години бях номер едно в България. Правех по 59 участия на месец и след всяко едно се прибирах вкъщи като затворник. Бях станала 44 кг и дори съм припадала на участия.“, заяви Кати и коментира, че е профукала всичките си спечелени пари за дрехи и дрънкулки, които по-късно е хвърляла на боклука.



Все още тежко преживява загубата на майка си. "Майка ми почина, когато бях на 18. Баба ми – две години по-рано, а дядо ми още преди това. Останах почти сирак. Майка ми беше най-добрата ми приятелка. До ден днешен страдам за нея – това е болка, която не се забравя и няма лек.“



Спомняйки си началото, Кати разказа: "При първия ми албум през 1999 година стана чудо. Хората ме мислеха за божество, ходих с охрана, защото искаха да ме целуват и прегръщат. Имах харизма, бях щастлива. Песните ми са хубави, никога не съм виждала нещо пошло в тях.“



Тя сподели и че никога не е взимала бакшиши "Имах достойнство. На едно участие набиха озвучителя ми, защото не исках да взема бакшиш. Изкарвах достатъчно пари и не се нуждаех.“



В любовта Кати е ударила на камък:



"Разделих се с бившия ми мъж заради несъответствие в характерите. Все още си чакам принца на белия кон. Искам да бъда обичана и да давам любов. Аз съм твърд характер и често неразбрана от мъжете.“