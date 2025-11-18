След "Ергенът" Анна-Шермин с ново гадже
©
Шермин откровено споделя какво е чувството да си в любовен триъгълник, за изневярата, която преживява и какво я води към истинската любов след предаването.
Шермин признава, че опитът в шоуто я е променил изцяло. Там е разбрала колко е важно да поставя граници, да не се раздава прекалено и да не допуска всеки до най-интимната част от себе си.
"Разбрах, че не всеки заслужава достъп до мен“, разказва тя в интервю.
Тази новооткрита вътрешна сила я води през целия сезон – включително и в решението й да откаже два пъти роза в "Ергенът: Любов в рая“. За първи път тя си тръгна от предаването, защото отказа роза на Лъчезар, а на следващата церемония, след като се беше върнала в предаването, тя взе решение да не приеме и тази на Красимир. Поведението й несъмнено предизвика вълна от реакции онлайн.
"Не срещнах любовта в шоуто, но срещнах себе си“, завява Анна.
Въпреки че дамата не откри любовта в предаването, тя все пак успява да срещне любовта след като напусна "Ергенът: Любов в рая“. Шермин признава, че харесва мъже със светли очи и светла коса. Той е "любезен“, "интелигентен“ и "отговорен“, пише Ladyzone.bg.
Още по темата
/
Актьорът Васил Драганов: Журналистка само и само да си вземе заплатата и да получи някакъв рейтинг създаде жестока сплетня
17.11
"Вип брадър" се завръща
17.11
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
19:11 / 17.11.2025
Изключително големи температурни разлики са регистрирани днес у н...
16:16 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
14:23 / 17.11.2025
Защо по-гъвкавите условия на труд за родителите са нож с две остр...
15:53 / 17.11.2025
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, к...
16:27 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.