След години на раздяла, те стоплят отношенията
Ново начало за Линдзи Лоън, която през последните години се фокусира върху личното си развитие и семейството, постепенно се връща към актьорството с няколко нови проекта. Според хора от обкръжението ѝ тя е по-зряла, по-спокойна и по-фокусирана от всякога. Ан Хатауей, известна със своята стабилност и професионализъм, е отбелязала именно тази трансформация. Тя оценява смелостта и усилията, които Линдзи е положила, за да се върне към това, което обича.
Отново приятелки? Двете актриси стоплят отношенията си
Говори се, че Хатауей има желание да възстанови близките си отношения с Лоън и би се радвала да я види отново сред активните лица в Холивуд. Двете актриси се познават от години и споделят сходни преживявания в индустрията - натиск, ранна слава и предизвикателството да изградиш нов образ пред публиката.
Втори шанс за Линдзи и смелата трансформация, през която премина
Историята на Линдзи Лоън през последните години се превърна в пример за това, че личното израстване и промяна са възможни дори под светлината на прожекторите и натиска на обществото. Тя се трансформира изцяло и остави някъдедалеч в миналото си онова лошо момиче, за което всички говореха.
Подкрепата на утвърдени колеги като Ан Хатауей допълнително подчертава позитивния обрат в живота ѝ. Двете актриси все още не са обявили съвместен проект, но феновете вече си представят какво би се случило, ако обединят сили на големия екран - комбинация от талант, опит и вдъхновение за ново начало, пише Ladyzone.
