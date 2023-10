След много години: Актриса от "Приятели" съжали, че е участвала в известния сериал

© Вече почти на 60, бившата приятелка на Джоуи от "Приятели" Ел Макферсън накара феновете да се захласнат по външния ѝ вид в скорошно интервю. Говорейки за миналото, те се оказа, че е сред малкото гостуващи звезди, които съжаляват за участието си в популярния ситком.



В предаването This Morning на ITV супермоделът сподели, че не е била готова за подобен тип слава и не е очаквала, че сериалът ще бъде популярен толкова години по-късно. Но въпреки не особено положителното си преживяване, тя никога не е имала против целувката си с Мат Лебланк в сериала.



Ел Макферсън е популярна преди всичко като модел, но има и някои забележителни роли в Холивуд - като тази в "Батман и Робин". И все пак нито едно от участията ѝ не е толкова запомнящо се, колкото това в "Приятели". Тя се превъплъщава в ролята на Джанин Лекруа, съквартирантка на Джоу, като участва в пет епизода между 1999 и 2000 г.



"Ако знаех колко популярен е сериалът в САЩ или колко дълго ще бъде показван по телевизията, може би нямаше да приема ролята", казва Макферсън и добавя, че приятелите на малкия ѝ син мислят, че тя все още участва в шоуто. "Те не са разбрали, че това е станало преди почти 20 години", допълва моделът.



Въпреки успехите си в киното, Ел никога не се отказва от ролята си на модел. Дори и с днешна дата тя се справя чудесно и кара феновете да говорят за неостаряващия ѝ външен вид. По време на интервюто за This Morning водещите подчертаха факта, че Макферсън е в света на модната индустрия от пет десетилетия. А звездата отговори, че е започнала заради финансовата независимост, но впоследствие това се е превърнало в нейна съдба.



"Беше прекрасен начин за постигане на целите ми, защото освен, че станах независима, имах възможност и да пътувам много, нещо, което винаги съм искала."



Ел Макферсън се изказа положително и за това как се променя индустрията в днешно време, в сравнение с годините на нейния разцвет. Тя определя като голямо предимство наличието на социалните медии, чрез които начинаещите модели могат да популяризират имената си. И да са близо до своите почитатели.



"В миналото колкото по-дистанциран от публиката бе един модел, толкова по-голям беше успехът му, така получаваше своя иконичен статус. А днес е точно обратното."



Все пак Ел Макферсън няма основания да се оплаче от липса на успех - с каквото и да се захване. Предвид богатата ѝ история и в телевизията, и като модел, тя има впечатляващо нетно състояние, оценявано на 95 милиона долара, уточняват от The Things.