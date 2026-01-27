След раздялата с предишния си тя отново си хвана музикант
©
Нова звездна двойка
Джонсън избира черен дантелен потник и черен панталон, докато 28-годишният изпълнител е облечен в сиво-черен пуловер и сив панталон. След вечерята, те са забелязани на разходка, облечени с дълги шлифери, но важната подробност не е останала не забелязана - двамата се държат за ръце.
Макар нито един от тях да не е потвърдил връзката си, те са били забелязвани заедно няколко пъти от декември 2025 г., което подхранва слуховете за романтика.
Що се отнася до бившите, последната публична връзка на Модъл бе със звездата от социалните мрежи Ема Чеймбърлейн. Двамата започнаха романтичната си история официално през февруари 2023 г., но обявиха раздялата си през октомври същата година, припомня "People".
Професионалните планове на актрисата и певеца също са доста. Джонсън очаква премиерата на новия си филм – адаптация по книгата на Колийн Хувър "Verity", която ще излезе в края на 2026 г. Междувременно Модъл се подготвя за ново турне, започващо на 5 февруари в Нова Зеландия, с няколко летни дати в Европа през юни и август.
След раздялата с Мартин, Дакота изглежда по-спокойна и готова за нови лични и професионални предизвикателства, а новото ѝ увлечение вече предизвиква медиен интерес.
Още по темата
/
Драго Чая: Честно казано, не знаех какво да очаквам от тази среща, тъй като не си бяхме говорили и не се бяхме виждали
25.01
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
24.01
Принц Хари е на ръба
23.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Романът "И избави ни от лукавия" представлява калейдоскоп от разл...
15:13 / 26.01.2026
Ето я най-романтичната дестинация за деня на влюбените тази годин...
16:18 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.