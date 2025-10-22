ЗАРЕЖДАНЕ...
След развода Никол Кидман разпалва стар пламък от предишна любов
Докато актрисата се намира в етап, който приятелите "ера на романтичмо отмъщение", Radar Online пише, че 58-годишната носителка на "Оскар" е погледнала назад към бившия си годеник.
Кидман е омъжена за Кийт Ърбна от 2006 г. насам. Те имат две дъщери – Съндей Роуз на 17 и Фейт Маргарет на 14 години. Източници, близки до актрисата обаче твърдят, че докато раздялата е била болезнена, Кидман е решена да се съсредоточи върху преоткриването на себе си - и може би, върху повторното разпалване на стар пламък.
"Никол и Лени се връщат много назад", каза приятел на актрисата, добавяйки: "Това, което имаха, беше истинска любов и тази връзка между тях никога не е избледняла. Хората, които ги познават, казват, че искрата все още е там".
Кидман и Кравиц за първи път започват да се срещат през 2003 г., след като актрисата наема апартамента му в Манхатън. Връзката им бързо стана сериозна. Години по-късно Кидман разкри, че двамата са били тайно сгодени. Говорейки за работата с дъщерята на Кравиц, Зоуи, тя каза: "Бях сгодена за баща й. Всичко е в семейството! Обичам Лени, той е страхотен човек".
"И Лени, и Никол са необвързани сега, така че за тях би било естествено да се свържат отново", твърди източник, близък до Кравиц.
