След шамара и последвалия световен скандал, той се завърна

© Уил Смит се завърна към музикалните си корени с дебюта на новата си песен "You Can Make It" на наградите BET. С участието на Fridayy и Sunday Service Choir Смит изпя рап песен, изпълнена с евангелски мотиви.



Изпълнението на Смит следва изненадващата му поява на Coachella през април, когато той се появи по време на сета на J Balvin за бурно изпълнение на песента си "Men In Black", която бе част от саундтрака към едноименния хит от 1997 г.



Новата музика на звездата от "Денят на независимостта" е първият му музикален материал от повече от 5 години насам, като това е първото голямо музикално събитие в кариерата му след албума му "Lost and Found" от 2005 г.



В последните години около Уил Смит се вихри поредица от скандали. През 2022 г. по време на церемонията по връчването на наградите "Оскар" актьорът удари шамар на водещия Крис Рок заради неуместен коментар за Джейда Пинкет Смит. В края на 2023 г. пък бившият асистент на Уил Смит заяви, че актьорът е гей.