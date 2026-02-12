След тежката публична раздяла и той намери любовта, само че в по-младо гадже
©
Луиза е на 28 години, живее в Ню Йорк и вече има впечатляващо портфолио, като работи с големи модни брандове.
На събитието тя носеше къса бяла тениска и широки панталони с червен колан, а Орландо – черно кожено яке, черни панталони и сиви маратонки. Ясно се вижда, че двамата се наслаждават на компанията си, без да се притесняват от камерите, демонстрирайки близостта си.
Блум има дъщеря (Дейзи) от Кейти Пери и син (Флин) от бившата си съпруга Миранда Кер. След раздялата си с Пери през юни 2025 г., актьорът изглежда е готов да продължи напред и да се радва на новата си връзка.
Междувременно Кейти Пери продължава любовните си приключения с Джъстин Трюдо. Двамата бяха заснети заедно в Давос на Световния икономически форум, както и по време на пътуване до Япония, а певицата наскоро сподели кадри от интимните им моменти в социалните мрежи.
Още по темата
/
"Стани богат" се завръща
09.02
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
06.02
Още от категорията
/
Тя е на 72! Няма начин
05.02
DARA: Хейтърските коментари не бяха причината за съмненията ми дали да участвам на "Евровизия 2026"
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:32 / 11.02.2026
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват ...
20:23 / 10.02.2026
Синът на Краси Куртев: Песента "Завинаги" е разговор чрез музика ...
13:20 / 10.02.2026
"Всеки може да пее…с Гергана Николаева" е за тези, които са мечта...
12:09 / 09.02.2026
"Стани богат" се завръща
10:22 / 09.02.2026
Празник е! Ето кои имена празнуват на днешния ден
08:41 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.