Последните дни на Мерилин Монро са описани в нова смразяваща книга.Авторът Джеймс Патерсън рисува ужасяващата картина на последните часове на легендарната актриса в деня на смъртта ѝ в новия си криминален трилър, разкрива Radar Online.В "Последните дни на Мерилин Монро“, излязъл в понеделник, 1 декември, Патерсън твърди, че Робърт Ф. Кенеди се е опитал да заглуши кино легендата с възглавница, докато е търсил дневника ѝ, пълен със скандални "политически тайни“, преди съкрушената Монро да вземе хапчета, за да се успокои, и да умре часове по-късно.Патерсън започва пасажа, като описва как тогавашният директор на ФБР Дж. Едгар Хувър е получил доклад на 13 юли 1962 г., в който Монро е посочена като "служител на сигурността“ и евентуален "комунист“. Дни след доклада тогавашният главен прокурор Робърт Кенеди "спрял да приема“ обажданията на Монро след бурната им афера."Монро била бясна от "внезапното студено отношение – толкова напомнящо за случилото се наскоро с Джак“, пише Патерсън, визирайки как братът на Робърт, Джон Ф. Кенеди, прекратил кратката си афера с филмовата звезда месеци по-рано.Патерсън пише, че Монро продължила да казва на приятеля си, режисьора Боб Слацер, че ако Робърт "продължи да я игнорира“, "може би просто ще свикам пресконференция. Със сигурност имам много да кажа!“.Главата продължава с обсъждането как следователят Фред Оташ е поставил микрофон тип "зрънце ориз“ в телефона на Монро по нейно собствено искане.След като преглежда 40-минутни записи от нощта на смъртта ѝ, "Изглежда, че Мерилин е била права за срещата с Кенеди тази вечер. Само че не по начина, по който е планирала“, пише Патерсън.Записите поставят както Питър Лоуфорд, така и Робърт Кенеди в дома на Монро. Чува се жест конфликт с изключително емоционалната Мерилин, която изисква "обяснение защо Кенеди не е възнамерявал да се ожени за нея“."Това беше ожесточен спор за връзката им и ангажимента и обещанията, които Боби ѝ даде“, казва Патерсън за това как Оташ си е водил бележки по време на разговора.В един момент, Робът губи контрол и започва да крещи: "Няма да си тръгна, без да намеря това, за което съм. Къде е? Къде, по дяволите, е? Трябва да знаем. Важно е за семейството“, крещял Робърт, визирайки дневникът на актрисата."Мерилин не само отказа да отговори, "Тя наистина крещеше... Боби взе възглавница и започна да я души на леглото, за да не я чуят съседите. Накрая тя се успокои и тогава той се опита да се измъкне оттам“, твърди Патерсън.След мъчителната среща с Робърт, Патерсън пише: "Мерилин лежяла в леглото с белия си телефон. Успокоила се е с някакви хапчета. Разговорът с приятели може да я е накарал да се почувства по-добре“.Според автора това е един от последните мигове на актрисата преди да почине.