Снимат биографичен филм за Илон Мъск, известен режисьор е замесен

© Американската кинокомпания A24 разработва биографичен филм за Илон Мъск, а режисьор ще е Дарън Аронофски, потвърди The Hollywood Reporter.



За филмовата адаптация A24 избра новата биографична книга за Мъск на Уолтър Айзъксън. Аронофски, известен със заглавията "The Whale", "Black Swan", "Requiem for a Dream" и др., ще режисира и продуцира филма с продуцентската си компания Protozoa Pictures. Говори се, че книжната сделка се е надпреварвала с най-добрите студия и режисьори.



Книгата на Айзъксън изследва живота на 52-годишния мъж от детството му в Южна Африка, отгледан от бащата инженер Ерол Мъск, описан като "харизматичен фантазьор“ и майката диетолог Майе Мъск, която сега работи и като модел.



Айзъксън наблюдавал Мъск в продължение на две години и присъствал на срещите му, обикалял фабриките на компаниите му и прекарал часове в интервюта с Мъск и неговото семейство, приятели, колеги и противници. До 2022 г. Tesla е продала един милион електрически коли, а SpaceX изстреля 31 ракети в космоса.



Уолтър Айзъксън е написал не една и две биографии на личности като Айнщайн, Да Винчи и Стив Джобс. Книгата за технологичния пионер и съосновател на Apple бе превърната във филм с Майкъл Фасбендър и Кейт Уинслет, а тогава режисьор бе Дани Бойл. Сценарият, базиран на биографията на Айзъксън, се фокусира върху три презентации, изнесени от Джобс, които определят живота му и ролята му в Apple.



Подробностите за филмовата адаптация на биографията на Мъск за момента се пазят в тайна. Въпреки че все още не е обявено кой актьор ще бъде избран за ролята на 52-годишния милиардер, фенове смятат, че ролята трябва да отиде при канадския актьор Кевин Дюранд, познат от филми като The Strain, The Butterfly Effect и X-Men Origins: Wolverine.