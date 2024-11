Солта причинява рак на стомаха?

© Прекомерната консумация на сол е основната причина за много здравословни проблеми. Той повишава кръвното налягане и има други негативни ефекти върху тялото, но може ли да причини и рак на стомаха? Според последните изследвания, прекомерният прием на сол наистина може да увеличи риска от рак на стомаха.



Въпреки че различни фактори могат да допринесат за рак на стомаха, високият прием на сол е сред тях. Нов доклад, публикуван в Journal of Gastric Cancer, предполага, че твърде много сол в храната може да предизвика рак на стомаха. Това заключение е направено от анализ на здравните данни на приблизително 5 лакх души.



Според Световната здравна организация, възрастните не трябва да консумират повече от 5 грама сол дневно, в идеалния случай включващи 2 грама натрий и 3,5 грама калий. Повечето хора в световен мащаб обаче консумират между 9 и 12 грама сол. Преработените храни като пица и бургери обикновено съдържат по-високи от препоръчителните нива на сол.



Ключови заключения от изследването



Съобщава се, че изследователите са изследвали здравни данни от 4 71 000 индивида в UK Biobank, за да проучат връзката между високия прием на сол и рака. Предишни проучвания в Азия показват връзка между прекомерния прием на сол и рака на стомаха, а това скорошно проучване установи подобни резултати при европейски участници. Сред анкетираните 640 души са имали рак на стомаха, като мнозинството от тях са консумирали много сол.



Въпреки че много фактори допринасят за рака на стомаха, прекомерната сол остава значителна. Според Journal of the American Medical Association, намаляването на дневния прием на сол само с една чаена лъжичка може да доведе до положителни промени в тялото, сравними с лекарствата за високо кръвно налягане, и да намали симптомите на различни заболявания. Дори тези без високо кръвно налягане могат да се възползват от намаляване на приема на сол.



Съвети за намаляване на излишната сол в храната







Изследователите отбелязват, че излишната сол в храната е широко призната като причина за много здравословни проблеми. Прекомерната консумация на сол не само повишава кръвното налягане, но и увеличава риска от сърдечни заболявания и увреждане на бъбреците. Преработените храни, особено консервите, често съдържат високи нива на натрий, което води до нежелана консумация на сол. Намаляването на солта в храната може значително да допринесе за здравето и да подобри вкуса. Хората, които намаляват приема на сол, постепенно започват да се наслаждават на естествения вкус на храната и може да изпитват отвращение към прекалено солени храни.



Лесен начин за намаляване на солта е да замените допълнителната сол с алтернативи като гарам масала, лимон или други подобрители на вкуса. Това помага да се намали желанието за сол с течение на времето, което улеснява поддържането на здравословен прием.