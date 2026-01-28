Естония, страната с най-високите резултати по системата PISA в цяла Европа, сега иска да бъде пионер и в областта на образованието, подкрепено от изкуствен интелект, и е първата страна, която го въвежда в национален мащаб. Всички ученици от 10-и и 11-и клас получават достъп до специално разработена за училища версия на ChatGPT.Целта е да се насърчи творчеството и критичното мислене на учениците и да се облекчи работата на учителите. Как учениците ще бъдат подготвени за професиите на бъдещето ни показва една държавна гимназия в Талин.Часове по немски в гимназията — подпомагани от изкуствен интелект. Става дума за образователната версия "Edu“ на ChatGPT, програмирана специално за обучение. Тя предлага функции, подходящи за училище, като персонализирано обучение. Но изкуственият интелект не е нещо ново за учениците тук."Използвам ChatGPT, за да си улесня задачите. Ако по математика не знам как да реша дадена задача, питам ChatGPT: "Можеш ли да ми го обясниш?“ Ако все още е твърде трудно, питам: "Можеш ли да ми го обясниш на ниво гимназия?“, казва ученичка, пише NOVA.Естония е водеща в образованието с изкуствен интелект и е първата страна, която го въвежда на национално ниво. Един на всеки четирима естонци вече активно използва ChatGPT. Властите смятат, че това ще подготви по-младите поколения за професиите на бъдещето. Учителката по немски Кармен Кизел вижда потенциала на обучението с ИИ, но и неговите ограничения."Ако оставите ученикът да търси отговор на въпрос, ИИ просто ще му го даде. Задачите трябва да са внимателно подготвени, така че той да подпомага ученето, а не да го замества. Това означава повече предварителна работа за учителя. И ако си мислите, че самият изкуствен интелект предлага добри методи на преподаване — не е така. Учителят трябва много внимателно да обмисли как да структурира урока, така че ИИ действително да носи добавена стойност", обясни Кизел."Рояци от роботи убийци": Защо изкуственият интелект ужасява американските военниМного учители обаче все още нямат необходимите знания, за да използват ефективно изкуствен интелект в класната стая, казва образователният технолог Ема Лооре Синитам. Засега повечето го използват за планиране на уроци, а не за самото преподаване."Много от учителите в нашето училище казват: "Нямам идея какво да правя в час. Просто влизат в ChatGPT, искат план на урок, получават нещо оттам и така знаят откъде да започнат да изграждат урока си. По този начин наистина помага", смята Ема Лооре Синитам, която е образователен технолог.Но изкуственият интелект може да прави повече от това да помага с подготовката. Той може да отговаря на базови въпроси — освобождавайки време за по-задълбочени дискусии в клас.Според Синитам учениците трябва да се научат да се обучават сами и да носят отговорност за знанията си. С навлизането на изкуствения интелект в училищата дигиталната грамотност е по-важна от всякога. Учениците трябва да знаят как да проверяват фактите в отговорите на изкуствения интелект и как да защитават личните си данни."Миналата седмица ни казаха да не въвеждаме ценна лична информация там, но само малка част от нас го чуха — може би 30 до 50 души, а не цялото училище. Това е нещо, което трябва да се обсъжда повече", смята ученичка.Според OpenAI разговорите и каченото съдържание в ChatGPT Edu не се използват за обучение на моделите им. Всичко е криптирано — съществена разлика спрямо безплатната версия.