Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г. Решението представлява нов удар за потребителите, които използват услугата на настолни компютри, особено след като компанията прекрати и отделните приложения на Messenger за Mac и Windows миналата година.Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично.Съобщенията се изпращат до Facebook и мобилното приложение.След затварянето на сайта, потребителите ще могат да продължат кореспонденцията си на компютъра чрез платформата Facebook, докато на мобилните устройства приложението Messenger ще остане основно средство за комуникация.Всеки, който се опита да получи достъп до messenger.com след спирането на услугата, автоматично ще бъде пренасочен към facebook.com/messages.Потребителите, които нямат акаунт във Facebook, ще се сблъскат с допълнителни ограничения, тъй като от април единственият начин за достъп до услугата ще бъде чрез мобилното приложение, пише businessnovinite.bg.Meta съобщават, че потребителите, които искат да възстановят разговорите си, могат да го направят с помощта на ПИН код. Ако са забравили своя ПИН код, могат да го нулират чрез настройките на мобилния си телефон или компютър.Според TechCrunch, промяната е забелязана за първи път от изследователя и инженер Алесандро Палуци, а Meta вече е започнала да уведомява потребителите чрез изскачащи известия на мобилни и настолни устройства.Messenger първоначално стартира през 2008 г. като Facebook Chat. Той работи под името Messenger от 2011 г. и е отделен като самостоятелно приложение през 2014 г. Десктоп версията е въведена през 2020 г., но е премахната през декември 2025 г. Сега, само няколко месеца по-късно, самостоятелният сайт се затваря.Чрез затварянето на самостоятелната уеб версия, Meta допълнително централизира комуникацията в рамките на своята екосистема, пренасочвайки трафика към платформата и мобилното приложение на Facebook, като по този начин променя навиците на милиони потребители по целия свят.