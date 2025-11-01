Списък с магнитните бури през ноември
По данни на Meteoagent през последното денонощие са отчетени две C-клас изригвания.
Месец ноември 2025 г. вероятно ще протече с няколко вълни на засилена геомагнитна активност, предаде BG on AIR.
Какво прогнозират специалистите
Прогнозите сочат появата на няколко магнитни бури, които ще влияят на земната магнитосфера през различни периоди - в началото, около средата и към финала на месеца.
Очаквани периоди на смущения
Интензивни магнитни бури: 12-18 ноември
Средна активност: 2-4, 7-8 и 21 ноември
Силна буря с червен предупредителен статус: 25 ноември
Повишена активност: 28-30 ноември
Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите
