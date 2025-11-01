Сподели close
Днес се очаква сравнително активно слънчева активност - прогнозира се K-индекс от 4, което попада в жълтата зона.

По данни на Meteoagent през последното денонощие са отчетени две C-клас изригвания.

Месец ноември 2025 г. вероятно ще протече с няколко вълни на засилена геомагнитна активност, предаде BG on AIR.

Какво прогнозират специалистите

Прогнозите сочат появата на няколко магнитни бури, които ще влияят на земната магнитосфера през различни периоди - в началото, около средата и към финала на месеца.

Очаквани периоди на смущения

Интензивни магнитни бури: 12-18 ноември

Средна активност: 2-4, 7-8 и 21 ноември

Силна буря с червен предупредителен статус: 25 ноември

Повишена активност: 28-30 ноември