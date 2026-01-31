Тази година стрелката на "Часовника на Страшния съд“ е на 85 секунди от полунощ – най-близо, откакто учените започват измерванията през 1947 г. Часовникът е създаден като метафора, но и като предупреждение за опасностите, пред които е изправено човечеството. Колкото по-близо е стрелката до полунощ, толкова по-голям е рискът от глобална катастрофа.Според Александра Бел, експерт по ядрена политика и директор на списанието Bulletin of the Atomic Scientists, това време е показателно за нарастващата опасност в света. "Това е най-близкото време до полунощ, което някога е измервано, и е показателно за факта, че всеки екзистенциален риск е станал по-опасен и по-сложен през последната година. В същото време лидерите не предприемат стъпки, за да обърнат курса“, каза Бел. Тя подчерта, че основното послание на часовника не е само да предупреждава, но и да покаже, че все още има време за действия. "Все още има време да се предприемат действия“, разказва ученият, цитиран от bTV.Часовникът измерва рисковете спрямо ясно зададени критерии, като се вземат предвид ядрени заплахи, климатични промени, биологични рискове и заплахи от разрушителни технологии, включително изкуствен интелект. "Разглеждаме всички екзистенциални рискове, причинени от човека“, уточни Бел.От създаването си до днес часовникът е преминал през редица промени. През 1947 г. стрелките показват 7 минути преди полунощ, но това било по-скоро естетическо решение за корицата на списанието, отколкото предупреждение. Две години по-късно, след поредния ядрен тест, те се преместили на 3 минути преди полунощ. През 1991 г., с края на Студената война, часовникът показва най-спокойното време – 17 минути преди полунощ. В следващите десетилетия геополитическите събития и климатичните промени приближават стрелките все по-близо до дванайстия час. През 2020 г. те падат под 2 минути, а през 2023 г. остават 90 секунди до глобална катастрофа поради войната в Украйна и невъзможността държавите да намерят решения."Няма оправдание за бездействието, което продължава. Парализата на истинското смело лидерство прави ситуацията още по-опасна. Виждали сме войни, виждали сме пандемии. Но сега всички тези заплахи са заедно“, каза Бел. Тя подчерта, че светът не е подготвен за следваща пандемия и че дезинформацията допълнително усложнява разбирането на реалните рискове. "Имаме и усложняващия фактор на митовете и дезинформацията, което затруднява хората дори да разберат какво е реално и какво не е, какво е заплаха и какво не е“, добави тя.Най-сериозната заплаха според Бел е ядрената. "За мен това е опасността, която изисква незабавно внимание, поради това колко бързо ядрена война може да ескалира в екзистенциална заплаха, която да унищожи човечеството. Фактът, че САЩ и Русия са на по-малко от седмица от загубата на последното двустранно споразумение за намаляване на въоръженията и не са предприели никакви стъпки за замяната му, вероятно е индикация, че те имат основна отговорност да предприемат действия, за да върнат назад стрелките на часовника“, каза Бел.Според учените всички потенциални заплахи могат да бъдат решени. "Ние сме способни да се справим с тези проблеми. Нуждаем се от обществен натиск. Нуждаем се от подкрепа за учените и експертите, за да работят по проблема. Нуждаем се от лидери по целия свят, които да отделят време, за да намерят обща позиция за това как да се справим с тези заплахи“, каза Бел.Всяка секунда до полунощ метафорично представлява възможност за промяна. "Полунощ означава, че няма нищо, което да можем да направим. Работя по тези въпроси от 20 години и със сигурност има дни, в които всичко изглежда непосилно. Мисля за тази работа като за нещо, което понякога се усеща като мит за Сизиф – просто продължаваме да бутаме камък нагоре по хълма и това никога не свършва. Но проблемът е, че ако спрем да бутаме, камъкът ще се претърколи върху нас“, сподели Бел.Все пак учените не са загубили надежда. "Надявам се да се върнем назад. Надявам се, че лидерите и обществеността по целия свят ще предприемат необходимите стъпки, за да започнат да движат часовника в обратна посока, далеч от полунощ. Винаги ще бъда оптимист по този въпрос. Можем да решим проблемите, защото трябва да ги решим“, каза Бел. Човечеството има една година, за да опита да върне стрелките обратно – с действия, които могат да предотвратят глобална катастрофа.