ЗАРЕЖДАНЕ...
Спортът се отплаща: Сега в SPORT DEPOT Русе вземете 3 артикула, платете само 2!
©
Акцията важи за всички артикули на редовна цена, включително фитнес уреди и спортен хардуер. Продуктите на ПФК "Левски“ не участват в промоцията. Крайната отстъпка се изчислява пропорционално на трите артикула, за да бъде покупката максимално изгодна за клиента.
Това е отлична възможност за обновяване на спортния гардероб, за зареждане с по-добро оборудване за постигане на спортните цели, или просто за откриване на нови аксесоари за активния начин на живот. Умно комбинираните отстъпки винаги са удачен избор, независимо от целите.
За почитателите на спорта в Русе, които обичат да се движат и да се грижат за здравето си, кампанията "2=3“ е шанс за повече спортни артикули на по-добра цена, но само за ограничен период. Както вече споменахме офертата важи до 29 октомври 2025 година.
Промоцията е особено удобна за русенци, които вече могат да се възползват от нея в новия магазин на SPORT DEPOT в Русе, открит през лятото на 2025 г. в модерния ритейл парк “Приста". Вече няколко месеца новият обект предлага още по-голяма търговска площ, по-привлекателни и удобни зони за различни спортове и лайфстайл направления, както и лесен достъп и повече възможности за паркиране.
Историята на SPORT DEPOT в Русе започва от далечната 2011 г. И досега веригата продължава да се радва на доверие, разпознаваемост и лоялност, не само в града.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мис България 2020 унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащ...
22:59 / 14.10.2025
Почина легендарният певец Д'Анджело
21:56 / 14.10.2025
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:32 / 14.10.2025
Да спрем омазняването на косата през есента: Избери шампоан без с...
17:00 / 14.10.2025
7 лекарства, които не се комбинират добре с билков чай
12:53 / 14.10.2025
Черно море свети през нощта?
12:04 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.