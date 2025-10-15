Любителите на спорта и активния начин на живот в Русе имат още един повод да посетят магазина в ритейл парк “Приста" през уикенда и не само тогава! От 9 до 29 октомври 2025 г. всички магазини на SPORT DEPOT, включително този в града, предлагат атрактивната промоция "2=3“, която позволява на клиентите да закупят три артикула на редовна цена, като най-евтиният от тях е напълно безплатен.Акцията важи за всички артикули на редовна цена, включително фитнес уреди и спортен хардуер. Продуктите на ПФК "Левски“ не участват в промоцията. Крайната отстъпка се изчислява пропорционално на трите артикула, за да бъде покупката максимално изгодна за клиента.Това е отлична възможност за обновяване на спортния гардероб, за зареждане с по-добро оборудване за постигане на спортните цели, или просто за откриване на нови аксесоари за активния начин на живот. Умно комбинираните отстъпки винаги са удачен избор, независимо от целите.За почитателите на спорта в Русе, които обичат да се движат и да се грижат за здравето си, кампанията "2=3“ е шанс за повече спортни артикули на по-добра цена, но само за ограничен период. Както вече споменахме офертата важи до 29 октомври 2025 година.Промоцията е особено удобна за русенци, които вече могат да се възползват от нея в новия магазин на SPORT DEPOT в Русе, открит през лятото на 2025 г. в модерния ритейл парк “Приста". Вече няколко месеца новият обект предлага още по-голяма търговска площ, по-привлекателни и удобни зони за различни спортове и лайфстайл направления, както и лесен достъп и повече възможности за паркиране.Историята на SPORT DEPOT в Русе започва от далечната 2011 г. И досега веригата продължава да се радва на доверие, разпознаваемост и лоялност, не само в града.