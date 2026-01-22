Богата на аромати, вкусове и полезни вещества, средиземноморската диета е световно призната като най-добрият хранителен план в света. Елементи от нея присъстват в почти всички режими, препоръчвани от диетолозите. И това съвсем не е случайно, пише д-р Ангелина Недялкова. Освен, че е питателна и носи многобройни ползи за здравето, Средиземноморската диета е достъпна и лесно приложима, тя е не само начин на хранене, който да следвате, тя е прост и устойчив метод, който можете да спазвате цял живот.Доказано е, че тя намалява риска от сърдечни заболявания, метаболитен синдром, диабет, някои видове рак, депресия, а при по-възрастните хора намалява риска от слабост и подобрява умствената и физическа функция. Това е начин на хранене и живот, силно свързан с превенцията на заболяванията и дълголетието, които са доказани с изследвания още в средата на миналия век. Десетилетия анализи разкриват, че хората, живеещи в средиземноморския регион, консумират разнообразни пълноценни, минимално преработени и растителни храни, които допринасят за техния дълъг и здравословен живот.Освен това, за разлика от "модерните“ диети, средиземноморската е режим с фокус върху моделите на хранене и групите храни, към който е препоръчително да се придържате за по-дълъг период. Той е лесен и приятен за спазване и не крие рискове от йо-йо ефект.За разлика от повечето диети, които се фокусират върху елиминирането на определени храни или групи храни, преброяването на макронутриентите или проследяването на калориите, средиземноморската диета е диета с включване.Вместо да диктуват какво да не се яде, средиземноморските принципи на хранене се фокусират повече върху това какво да СЕ яде.Средиземноморската диета може да ви помогне да отслабнете. Независимо, че е относително богата на мазнини като зехтин, маслини, авокадо и малко сирене, за които повечето хора смятат, че ще доведат до увеличаване на теглото, изследванията показват точно обратното. Фибрите и мазнините помагат да се чувствате сити от храната.Редукцията на тегло ще зависи от това дали поддържате калориен дефицит. Ако вградите "калориен дефицит“ в плана си – ядете по-малко калории от препоръчания дневно максимум или изгаряте допълнително чрез упражнения, би следвало да свалите няколко килограма със средиземноморската диета. Темпото на отслабване зависи изцяло от Вас, затова слушайте тялото си и не гладувайте. Здравословната загуба на тегло е до 0,5 кг седмично, освен ако нямате много излишни килограми. Тогава може да имате първоначално по-изразена загуба на килограми.Имайте предвид, че за контрола на различни хронични състояния, Средиземноморската диета трябва да бъде начин на живот, а не просто двуседмичен режим.Тъй като това е хранителен режим, а не структурирана диета, вие сами трябва да разберете колко калории трябва да приемате, за да отслабнете или да поддържате теглото си. Следвайте тялото си.Пирамидата на средиземноморската диета трябва да ви помогне да започнете. Тя набляга на яденето на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, бобови растения, зехтин и ароматни билки и подправки, риба и морски дарове поне няколко пъти седмично, птиче месо, яйца, сирене и кисело мляко в умерени количества. Ограничете рафинираната захар, бялото брашно и оставете червеното месо за специални поводи. По отношение на алкохола, се позволява по една чаша хубаво червено вино на ден.