Сръбската суперзвезда Цеца Ражнатович ще пристигне във Варна с частен самолет. Мащабният концерт на певицата в морската столица е в петък, предаде bTV.Цеца пристига с 15 души антураж, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и лична охрана.Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана, както и да бъде настанена в президентски апартамент с гледка към морето.Сред допълнителните изисквания са стаите на членовете на екипа да са в съседство с нейната.Зала "Конгресна“ вече е почти разпродадена, но за радост на почитателите на сръбската музика, към момента все още има ограничено количество билети.