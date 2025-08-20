Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Старата любов ръжда не хваща. Тя се върна при предишното си гадже
Автор: Екип Ruse24.bg 13:45Коментари (0)54
©
Неслучайно се казва, че "там, където е горяло, пак ще го“. Поговорка може би важи с пълна сила в последните месеци за Шакира и бившата ѝ половинка Антонио де ла Руа.

Напоследък двамата често са забелязвани заедно на публични места – последното от които е луксозен ресторант в Сан Диего, Калифорния. Срещите им се случват на фона успешното турне на изпълнителката "Las mujeres ya no lloran“ ("Жените вече не плачат“), което стартира още в началото на годината. Това е първо турне на Шакира от седем години и първо след раздялата ѝ с испанския бивш футболист и баща на двете ѝ деца Жерар Пике, през юни 2022 г.

Срещите на 48-годишната Шакира и 51-годишният ѝ бивш приятел са документирани със снимки, вседствие на което в социалните мрежи все по-упорито се задава въпросът: какво всъщност има между тях?

Певицата и Антонио бяха двойка повече от десетилетие, в периода 1999-2010. Връзката им беше не само сантиментална – тя се разпростираше и в професионалната сфера. Всъщност мнозина твърдят, че именно Антонио, който е адвокат по професия, е ключовата фигура, стояща зад невероятния възход на латино звездата. Може би това в това се крие причината двамата да поддържат все още близки отношения и да се виждат често, пише Hola.

И въпреки че много фенове вероятно биха искали Шакира и Антонио да възобновят любовната история, която са преживели, вероятно по-скоро става дума за чисто приятелски и работни срещи между двамата. Твърди се дори, че адвокатът отново е поел част от бизнес мениджмънта на певицата и е отговорен за управлението на рекламните кампании и турнетата ѝ.

Дали Шакира има мъж до себе си на този етап от живота си, остава неясно. Ширеха се известни спекулации преди време за това, че звездата се среща с 32-годишната актьор от сериала "Емили в Париж" Люсиен Лависконт. А малко преди това мнозина бяха сигурни, че излиза с рали състезателя Луис Хамилтън.

 

Самата Шакира е споделяла в интервюта, че след болезнена раздяла с футболиста Жерар Пике, който й изневери с 23-годишната студентка Клара Чиа, все още не мисли за интимна връзка.

Още по темата: общо новини по темата: 492
20.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Туризъм
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Ковид заболявания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: