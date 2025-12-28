Статистиката: Над 70% от милиардерите в света са постигнали огромното си богатство сами. Значи и ние имаме шанс
©
По данни на банката, към края на 2025 година в света има 2919 милиардери в долари, което е увеличение с 237 души, или с 8,8%, спрямо края на 2024 година.
При това, огромната част от свръхбогатите в света, или над 70% са милиардери, които сами за изградили и постигнали огромното си имотно и/или финансово състояние - тези, които са натрупали богатството си сами са 2059 в сравнение с 1877 през 2024 година. Наследилите огромни богатства са 860 човека към края на 2025 г., в сравнение с 805 през 2024 година.
"На фона на общото покачване на цените на технологичните акции и на финансовите активи, въпреки волатилността на пазарите, общото богатство на милиардерите в света достигна нов максимум. Тяхното съвкупно богатство се е увеличило до 15,8 трилиона долара, т.е. с 13% за 12 месеца - основно благодарение на растежа на финансовото състояние на съществуващите технологични милиардери, както и появата на нови милиардери в други сектори", пише в обзора си UBS, цитиран от money.bg.
Водещи в света региони по броя на милиардерите там сега са Северна и Южна Америка - техният брой за година се е увеличил с 8,1% до 1052, като 924 от тях живеят в Съединените щати. Богатството на милиардерите на американския континент е нараснало с 15,5% през 2025 година, до общо 7,5 трилиона долара.
Следва по брой милиардери Азиатско-Тихоокеанският регион, като свръхбогатите там се увеличават през 2025 г. с 5,6%, до 1036. По-конкретно, най-голям брой свръхбогати в региона има в Китай (597) и Индия (188). Богатството им се е увеличило с 11,1%, до общо 4,2 трилиона долара.
В Западна Европа през 2025 г. броят на милиардерите отбелязва нарастване с 10,5% до 547 души, като най-голям брой са от Германия (156) и Великобритания (91). Общото богатство на западноевропейските милиардери достига 2,9 трилиона долара (увеличение с 6,7% за година).
В Близкия изток и Африка, според данните на UBS, броят и богатството на милиардерите са най-малки спрямо изброените региони, но пък бележат най-голямо нарастване през 2025 година. Към края на 2025 година там има 91 свръхбогати лица, което е с 26,4% повече спрямо предходната година. Общото им богатството се е увеличило с 34%, до 454,5 милиарда долара.
Още от категорията
/
Драматургът Йоана Мирчева разкрива кои екранизации са по-успешни от своите литературни първообрази
26.12
Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от кутия е пълно падение"...Така ли е?
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:21 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
17:09 / 27.12.2025
Трогваща история на връх Коледа: Полицаи и шофьори помогнаха на в...
16:13 / 27.12.2025
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме ...
14:10 / 27.12.2025
Тихите битови рискове по празниците – храна, отопление, вода
09:02 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.