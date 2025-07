Стефан Димов: Младите хора обичат да гледат стари филми

© Фокус Инициатива да се връщат на голям екран филми, което вече отдавна не могат да бъдат видени на кино, е изключително добра и дава възможност на младите хора да се запознаят с невероятни кино класики. Искрено им завиждам, че имат възможността да ги видят за първи път на голям екран, и ме радва още повече, че имаме възможност да обогатим с киногледане тези зрители. Това каза в предаването "Сториборд“ на pадио "Фокус“ с водещ Благой Иванов куизмастърът и програматор Стефан Димов, съорганизатор (заедно с It's Alive Horror Film Festival) на редица прожекции на големия екран на класически филми с култов статут.



През юли предстои прожекцията на анимационния филм с абсолютно неизмеримо влияние "Дух в броня“ (Ghost in the Shell) от 1995 г., базиран на едноименната японска манга поредица от Масамуне Широ и режисиран от Мамору Оши, която е "една от най-легендарните въобще аниме киберпънк класики, направен по изключително влиятелна манга. "Дух в броня“ е един философски филм на първо място, вече след това идват всички останали жанрови характеристики. И точно това го прави толкова паметен филм, защото е изпълнен с изключително много красота и някак си в себе си носи размишления, които остават дълго в паметта ти.“ Прожекциите ще бъдат на 4 юли в Дом на киното и на 8 юли в кино "Люмиер“ в София, а на 10 юли филмът ще може да се види в лятно кино "Орфей“ в Пловдив като част от програмата на фестивала "Филмови нощи във Филипополис“.



Друго ретро кино предложение за пловдивчани е един филм от 1998 г.: "Американска история Х“ (American History X) на Тони Кей. Един от най-паметните и незабравими филми на 90-те е с участието на Едуард Нортън и Едуард Фърлонг. "Това е пълнометражен дебют на британския режисьор Тони Кей в киното, чиито филми са със силно почертан визуален стил.“ Също така на 21 юли пловдивската публика ще има възможност под открито небе да гледа класиката от 2009 г. "Гадни копилета“ (Inglourious Basterds). "За мен това е един учебник по алтернативна история, каквато само Куентин Тарантино може да разкаже и, разбира се, включвайки любимата му тема за отмъщението, която е вкарана в една изменена историческа действителност, но някак си се усеща изключително лично.“



"Лудият Макс: Пътят на яростта“ (Mad Max: Fury Road) на режисьора Джордж Милър е друга модерна кино класика, която ще е част от летните предложения на големия екран. "Това е филм, който е приет феноменално добре и от публика, и от критика. Филм, който може да бъде гледан отново и отново, защото е абсолютен учебник по кино,“ каза куизмастърът и обяви, че филмът ще бъде показан в неговата черно-бяла версия . "Ще покажем Black & Chrome версията. Това е версията, която музикантите гледат, докато записват музиката, и когато Джордж Милър вижда резултата, той ахва от изумление, защото осъзнава, че всъщност този свят изглежда много добре в черно-бяло. Филмът се гледа по по-различен начин, изглежда много повече като поредица от художествени произведения – на мен лично някои неща ми напомнят на Франциско Гоя. Има какво да се види, така че сигурно ще бъде нов вид преживяване.“ Филмът ще бъде прожектиран на 16 юли в Дом на киното.



Най-добрият филм на Гаспар Ное – "Необратимо“ (Irréversible) от 2002 г. – ще може да се види на 23 юли в Дом на киното. Едно изключително провокативно кино според Димов, който допълва: "Един филм, който първо дава отговорите, но след това тези отговори се оказват малко по-различни. Филм, който постоянно променя възприятието за себе си чрез това, което виждаш. Въпросът е, че филмът те кара да поставяш под въпрос и него, и действието му. И мисля, че всеки човек, който е гледал сериозно този филм, със сигурност го помни по един или друг начин и той остава следа в теб.“



"Американски психар“ (American Psycho) от 2000 г. с Крисчън Бейл в главната роля е "едно от най-паметните неща въобще в историята на киното, което актьор прави,“ каза куизмастърът и добави, че филмът навършва четвърт век тази година, като в момента се подготвя нова екранизация от режисьора Лука Гуаданино на романа на Брет Ийстън Елис. Филмът ще бъде показан на 24 юли в кино "Орфей“ в Пловдив.



На 29 юли и на 5 август в столичния Дом на киното ще бъде показан документалният филм Stop Making Sense по повод 50 години от първия концерт на рок бандата Talking Heads. "Това е концертен филм, който просто е едно утвърждаване на живота и на щастието от музиката, от танците, от сценичната игра. Изключително паметен филм,“ заключи Стефан Димов.