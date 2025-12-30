Стефан на Гала разплака внучката Лора – коледната вечер се превърна в истински спектакълЦялото семейство на Гала се събра заедно по празниците, за да отпразнува Коледа в топла и емоционална атмосфера. Поводът беше още по-специален, защото това е едва втората Коледа на малката Лора – внучката на най-добрите приятелки Гала и Джуджи.На празника присъстваха щастливите родители – дъщерята на Гала Мари и нейният партньор Константин, син на Джуджи. Сред гостите бяха още едната от двете горди баби, прабабата – майка на Гала, както и половинката на телевизионната водеща и доведен дядо на детето – Стефан.Именно Стефан се оказа "гвоздеят“ на вечерта. Той решил да влезе в ролята на Дядо Коледа и лично да зарадва малката Лора с подаръци. Планът звучал трогателно, но на практика се превърнал в комична сцена.Вместо радост, появата на непознатия "белобрад старец“ предизвикала истинска паника. Лора се разплакала, започнала да бяга и категорично отказвала да се доближи до него. Стефан упорито се опитвал да спечели доверието ѝ, но без особен успех, което довело до смях и умиление сред всички присъстващи.Празничната вечеря била приготвена от трите баби, които поели кухнята изцяло, докато Мария била заета почти през цялото време с успокояването на разстроената Лора.Въпреки неочаквания обрат, всички били единодушни, че празникът е минал прекрасно. Семейството си обещало да се събира така всяка година – с много смях, емоции и незабравими моменти, пише HotArena.