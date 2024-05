Стив Карел коментира новата версия на "Офисът"

© Развълнуван съм, звучи страхотно самонадеяно. Това каза Стив Карел по повод новата версия на култовия сериал "Офисът" (The Office). В оригиналната американска версия Карел покори сърцата на милиони с ролята си на чудатия шеф Майкъл Скот.



Възраждането на любимото мокюментари събуди любопитството на Карел, но той няма да участва в шоуто по никакъв начин.



Звездата от "40-годишният девственик" обсъди предстоящото телевизионно шоу на премиерата на новия си филм IF. "Ще гледам, но няма да се появя на екран. Това е просто нещо изцяло ново и наистина няма причина моят герой да се появи в нещо подобно“, каза Карел пред The Hollywood Reporter.



"Но съм развълнуван от това, звучи страхотно самонадеяно. Харесвам идеята – мисля, че се развива в семейна вестникарска компания, работих с Домнал Глийсън, който е в една от главните роли. Снимах "Пациентът“ с него, той е страхотен актьор и адски мил човек, така че мисля, че ще бъде супер."



Новият сериал беше официално обявен миналата седмица. Интрото към него гласи: "Документалният екип, увековечил клона на Скрантън на "Дъндер Мифлин", търси нова тема, когато открива умиращ исторически вестник от Средния запад и издателя, който се опитва да го съживи с репортери доброволци.“



Сериалът би трябвало да започне продукция през юли, която ще бъде наблюдавана от Грег Даниелс, който създаде американската итерация на "Офисът".