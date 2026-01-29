Коммерсант, като се позовава на агенция за недвижими имоти.
Според обявата става въпрос за двуетажна вила със собствен киносалон и винарна в елитния комплекс Усово край Москва. В основната сграда има още три спални и бани, кабинет и гараж за два автомобила. Освен това в имота има двор от 1500 кв.м., къща за гости с традиционната руска баня, сауна, както и масивно барбекю.
Като цяло архитектурата на вилата е изпълнена в класически американски стил, обясняват от посредническата агенция.Обявената цена за имението е 700 милиона рубли, или 7,5 милиона евро.
Експертът по бойни изкуства Сегал е роден в САЩ, но има руско гражданство от 2016 година, предоставено му лично от президента на Русия Владимир Путин.
текст: Милен Кандарашев
Стивън Сегал продава имението си край Москва
© NF Group
Още от категорията
/
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
24.01
Принц Хари е на ръба
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Денис Никифоров: Позитивните емоции лекуват
16:03 / 28.01.2026
Еврото е във възход: Изявленията на Тръмп сринаха долара до четир...
12:00 / 28.01.2026
Георги Момчилов: Няма как "Евровизия" да не бъде политическо съби...
13:07 / 27.01.2026
Кои са най-честите грешки, които причиняват пожари?
11:20 / 27.01.2026
Интересен празник днес, гадаем какво ще бъде времето
08:39 / 27.01.2026
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.