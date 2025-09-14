ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Стоматолог обясни какво е важно, за да бъдат здрави зъбите на децата
"В борбата с тези проблеми най-важна е профилактиката, която започва с раждането и продължава до края на живота ни. Когато си хапват нещо сладко, родителите да не ги плашат - ще ходиш на зъболекар. Посещението за профилактичен преглед децата не го възприемат като отрицателно преживяване. Когато първият контакт на децата е свързан с решаване на проблем, психологическата травма остава задълго", каза стоматологът д-р Богомил Андонов в съботното издание на "България сутрин".
Той подчерта, че ежедневната орална хигиена за едно дете не трябва да е задължение, а необходимост.
"Примерът трябва да идва от родителите - като полагат ежедневни грижи за оралното си здраве, това ще правят и децата", подчерта стоматологът в Bulgaria ON AIR.
Изборът на четка за зъби
Електрическите четки не трябва да се отхвърлят, стига да се използват правилно, коментира специалистът по орално здраве.
"Четките за зъби са част от редовната орална хигиена, има и други средства - конец, вода за уста. Детските зъби също имат междузъбни пространства. На пазара има четки за зъби, които успяват да достигнат до тези места, въпрос на избор е", каза д-р Богомил Андонов.
Пастата за зъби
Гостът съобщи, че наскоро се е появил продукт, на специалист от Пловдив, в който има мастни киселини, които блокират ензим, виновен за образуването на кариес.
"Важно е в пастата за зъби да има съставки за конкретното орално заболяване или което желаем да превентираме. Най-важно е да има четка и паста, независимо какви са те, и да бъдат използвани редовно и правилно", добави стомстологът.
Д-р Богомил Андонов е категоричен, че изкуственият интелект няма да измести стоматолозите от тяхното място, а добрата профилактика.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: