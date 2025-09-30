Новини
Стояна Нацева: Все повече българи осъзнават, че не са жертва на обстоятелствата
Автор: Вилислава Ветренска 16:24Коментари (0)21
© Фокус
Зоната на комфорт е най-голямата пречка за щастието на човек. Той трябва да се откаже от илюзията, че някой отвън е отговорен за нещо, илюзията на страховете, на ограниченията, на блокажите. Изисква се сила на духа да овластиш себе си и да повярваш в себе си, каза Стояна Нацева – ментор по системно развитие на личността и бизнеса, основател и собственик на академия "Щастлив живот“, в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“.

Тя е автор на над 50 тренинга за личностно и бизнес израстване, както и на две престижни МBA програми към Европейския университет в Прага, носител е на множество национални и международни награди. 27 години Стояна работи в корпоративния свят, но напуска, защото изпитва вътрешна неудовлетвореност от работата си.

"В един момент, след множество обучения, реших да давам всичките си знаяния на хората, за да излязат от позицията на жертва и да се овластят като творци на живота си“, сподели още Нацева.

Тя вярва, че човешкият дух е безкраен. "Трябва да се освободим от всичко, което ни ограничава. "Сега не ми е времето“, "Младите трябва да се радват“, "Късно е да се уча, късно е да се променям“ – всичко това са ограничаващи програми. Една от основните цели на моите обучения и книги е човек да се освободи от тези програми, за да види възможностите на света. В момента живеем в най-богатата епоха, всички можем да бъдем и да изживяваме това, което искаме и което умът ни разреши“, вярва тя.

Всеки има своята лична формула за щастие. "В младостта търсим външно одобрение и овластяване, непрекъснато бягаме и търсим нови външни доказателства колко сме ценни и важни, но докато не опознаем себе си като човек, собствените си критерии и ценности, не можем да намерим баланс със себе си. Да живеем тук и сега, да познаваме себе си напълно, собствените си качества и да носим най-доброто в обществото, в полза на обществото може да направи човек щастлив“, смята Нацева.

Според нея можем да бъдем щастливи само ако познаваме дълбоко себе си и бъдем лоялни на своите принципи. "Когато направим щастливи себе си, можем да повлияем на минимум 50 човека. Това е единственият начин да направим тази планета едно по-хубаво място. Все повече българи осъзнават, че не са жертва на обстоятелствата, а творец на реалността, и са готови да работят със своята душа и със своя ум за благото на обществото“, каза още тя.






