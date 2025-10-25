Сподели close
Астрономи откриха странен феномен в космоса, който остава необясним. Това става ясно от публикации в Х.

Обектът, наречен ASKAP J1448 − 6856, излъчва радиовълни на равни интервали. Това се случва по-точно на всеки 1,5 часа и така създава "мигащ“ ефект в космоса.