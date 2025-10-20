ЗАРЕЖДАНЕ...
Стягат сватба
Подкастърът и манекенката отглеждат заедно и децата си малката Анабел, плод на брака на Глория с бизнесмена Методи Велинов, и връстника Габриел, син на Петканов от моделката Алекс Богданска.
"Ще бъде много интересна сватба. Вчера записах подкаст с Иво Карамански, който разказа за сватбата си с Антоанет Пепе. Беше много вдъхновяващо", сподели още за вестника Петканов,
Любимата му обаче се оказа със счупен пръст на крака. Глория Петкова разказа как това се случило, докато "бързах да приготвя сутринта закуската за дъщеричката си". С признанието риалити героинята опроверга плъзналите миналата седмица слухове, че се е контузила след бурен купон за рождения си ден.
"Закарах я "Пирогов“, където обаче се наложи доста да почакаме пред травматологията, преди да я прегледат", оплака се Дани Петканов. Но текстът към общата им снимка от "Пирогов“ е в характерния за топподкастъра остроумен стил: "Седенето тук е като да чакаш да бъде завършена катедралата "Нотр Дам" - знаеш, че ще стане, но не и в този живот", не изневери и в тази ситуация на пословичното си чувство за хумор Лудия репортер. След дълго чакане все пак моделката била прегледана. Докторите установили, че за щастие няма фрактура. "Сега се възстановява вкъщи", довери Петканов.
Зад ухилената фасада на Дани обаче се криел внимателен и отговорен мъж. Приятели на новата звездна двойка разказват, че Лудия репортер наричал избраницата си "Буба“, а тя в момента също налучквала най-подходящото галено обръщение към него, за да предаде силата и искреността на чувствата си.
Тя довери още за "България Днес", че "Дани ме носи на ръце. Обсипва ме с подаръци. Чувствам се много специална", изля емоциите си пред вестника риалити героинята.
Дани Петканов издаде, че "идеята за сватба" с новата му възлюбена му се струва "много реалистична“. "Не ми пречи, че сме заедно отскоро. Очаквам подходящия момент", коментира изтеклите "сигнали" в медиите, че ще узаконяват връзката си, Лудия репортер.
За разлика от него Петкова се оказа по-предпазлива при определянето кога точно ще се разпишат в гражданското. "Идеята е прекрасна, но нека наистина да оставим реализацията на близкото бъдеще. Двамата сме млади, трябва да проверим здравината на връзката си, заникъде не бързаме. Освен това и двамата имаме деца, за които полагаме грижи. И от тях също зависи кога ще бъде сватбата", подчерта за вестника чаровницата.
