Събират в регистър имената на хората, които нямат право да заемат ръководни постове
Автор: Екип Ruse24.bg 10:47
©
Да се създаде регистър на хората, лишени от права да осъществяват функцията на управител и директор, предвиждат промени в  Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от правителството в Народното събрание.

В него ще бъдат вписани:

1. лица, обявени в несъстоятелност;

2. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори

3. лица, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция, произтичаща от акт, постановен от съд или друг компетентен орган;

4. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Агенцията по вписванията ще осигурява безплатен достъп по служебен път до регистъра на съдилищата, прокуратурата, ДАНС , Комисията за финансов надзор, БНБ и органите, водещи регистрите по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Всеки човек ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи, пояснява pariteni.bg. Такова право имат и наследниците му, пише в проекта.

Писмено заявление за заличаване от регистъра ще може да подава както човек, попаднал в него, така и неговите наследници, когато са отпаднали основанията за лишаване от управленски права, изтекъл е срокът на лишаването от права или лицето е починало.






