Съдбоносен край на септември за три зодии
Дева
Ще имате дълбоки прозрения и ще откриете ново значение в познатите за вас неща. Ще почувствате, че интуицията ви е по-точна от всякакви логически изчисления, а сърцето ви се отваря за топлина и вдъхновение. През втората половина на месеца Венера ще ви дари с вълна от хармония: обикновените дни ще се превърнат в малки празници, а ежедневните срещи ще получат капка магия.
Не трябва да сдържате чувствата си, може да си позволите да мечтаете без ограничения. В края на септември ще се появи събитие или новина, които ще поставят всичко на мястото му и ще донесат истинско удоволствие. Вашата вътрешна мекота ще се превърне в сила, която ще привлече радост към вас и ще ви направи пример за другите.
Скорпион
Звездите ви обещават победа и заслужено признание. Ще усетите колко лесно нарушавате стари ограничения и достигате ново ниво. Яснотата на мисълта и способността да защитавате своята гледна точка и границите си ще привличат хората и ще предизвикват възхищение дори сред конкурентите. Това е времето, когато всяка ваша дума звучи тежко, а решенията отварят врати към неочаквани възможности.
Краят на месеца ще ви даде среща или сътрудничество, което може да промени бъдещето към по-добро. Ще получите усещането, че Вселената подкрепя всяка ваша стъпка и това ще предизвика истинска завист у онези, които са се съмнявали в успеха ви. Радостта и гордостта от собствените ви постижения ще бъдат най-добрата награда.
Овен
Очаква ви празнична атмосфера в живота ви и усещане, че мечтите ви са на път да се сбъднат. Ще усетите как светът около вас става по-добър, а целите, които са изглеждали далечни, изведнъж се приближават все повече до вас и сте само на крачка от тях. Това е период, в който дори ежедневието ще блести с нови цветове, а сърцето ви ще се изпълни с топлина.
Не гонете илюзии, истинското щастие ще дойде откъдето не сте очаквали. В края на септември ви очаква събитие, което ще даде дълбоко чувство за победа и радост. Хората около вас няма да могат да не забележат вашия възход и мнозина искрено ще завиждат на късмета ви.
