Съдът поряза Балдони за 400 млн. долара срещу Блейк Лайвли

© Съдия отхвърли иска на Джъстин Балдони за клевета на стойност 400 милиона долара срещу холивудската двойка Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс.



Жалбата на Балдони ескалира продължаващата съдебна битка, свързана с филма It Ends With Us, който режисира и в който си партнира с Лайвли.



Адвокатите на чаровната блондинка - Есра Хъдсън и Майк Готлиб, нарекоха решението на съда "пълна победа и пълно оправдание“.



"Както казахме от първия ден, този иск за 400 милиона долара беше фалшив и съдът го прозря“, се казва още в изявлението им.



Съдията уважи и молбата за отхвърляне на иска на "Ню Йорк Таймс“. Балдони беше предявил иск за 250 млн. долара срещу изданието за клевета, твърдейки, че вестникът е публикувал статия, "изобилстваща от неточности, неверни твърдения и пропуски“, която се е основавала на "самоцелния разказ“ на Лайвли.



В изявление говорителят на "Ню Йорк Таймс“ Чарли Стадтландър заяви: "Благодарни сме на съда, че видя в иска това, което беше: неоснователен опит да се задуши честното отразяване“, пише "Телеграф".