ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
АО "Социум Трейд“ заведе дело срещу Киркоров заради дълг. Компанията твърди, че през 2020 г. е отпуснала кредит на изпълнителя, но той не е изпълнил изцяло задължението си за погасяване на дълга.
Предварителното заседание по делото ще се състои на 13 октомври 2025 г.
На 24 септември порталът "Страсти“ съобщи, че Федералната данъчна служба (ФДС) не е ликвидирала марката на Киркоров. Данъчната служба е спряла процеса на ликвидация на ООО "ФИЛЛ ФО Ю“ след заявление от заинтересовани лица – един от учредителите на компанията. В публикацията не се уточнява кой е подал заявлението.
Киркоров регистрира компания за продажба на дрехи и обувки преди 13 години и отвори бутик "Phil 4 You“ с фирмени артикули в един от търговските центрове. Според данните на Telegram канала SHOT, в началото лукозните артикули са се купували, но след това посетителите на бутика започнали да се оплакват от персонала. Две години по-късно бутикът на артиста се е преместил, а след това е бил затворен. През май 2025 г. ФДС е започнала процес на ликвидация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: