Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието и от традициите
Особено значение орехът има по време на празници. На Бъдни вечер, например, той е неизменна част от постната трапеза и символ на плодородие и здраве. Народът не го приема само като храна – по орехите се гадае за бъдещето, здравето и семейното щастие. Видът на черупката или специфичната форма на ядката понякога се интерпретира като знак за предстоящата година.
Защо орехът е толкова ценен? "Фокус" събра основното:
Здравословни мазнини и антиоксиданти. Орехите са богат източник на омега-3 мастни киселини, които поддържат сърцето и мозъка. Освен това съдържат витамин Е и различни антиоксиданти, които забавят стареенето на клетките.
Белтъчини и фибри. Ядките помагат за дълготрайно усещане за ситост и подпомагат храносмилането.
Минерали. Магнезий, фосфор, калий и цинк – всичко това прави ореха малка "витаминозна бомба“.
Младите хора, особено пристрастените към здравословното хранене, ценят орехите заради тяхната универсалност и хранителна стойност. Те се слагат в смутита, салати, сурови десерти и енергийни барчета. Суровите орехи или леко запечени са предпочитани, защото запазват максимално вкуса и полезните вещества.
Съществуват безчет идеи как да използваме орехите като част от рецептите в кухнята.
Сладкиши: тиквеник, баклава, щрудел, кекс.
Салати: с ябълка, цвекло, моркови, спанак или рукола.
Основни ястия: пълнени чушки, сарми, паста с ядки.
Снек: сурови или печени, смесени с мед и сушени плодове.
Орехът не е просто ядка – той е символ на традиция, здраве и вкус, катагоричен е кулинарният отдел на "Фокус". Във всяка форма, от черупката до нарязаните ядки върху десерт или салата, той носи уют, топлина и аромат на България. И докато младите търсят хранителна стойност и функционалност, орехът остава вечен мост между поколенията.
/
