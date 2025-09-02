ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
Единната валута обединява 20 държави членки на Европейския съюз. В Европа то се използва от около 350 милиона души, а над 200 милиона души по света използват валути, обвързани с него. Еврото е втората най-голяма резервна валута в света и втората най-търгувана след американския долар.
Как е избрано наименованието "евро“?
По време на създаването на единната европейска валута възниква необходимостта от официално наименование. През декември 1995 г. на заседание на Европейския съвет в Мадрид е прието името "евро“. То е избрано сред редица други предложения като "екю“, "флорин“, "франкен“ и "дукат“, които са били отхвърлени заради силния национален смисъл, който носели.
Точно заради такъв тип предложения, ЕС определя критерии за избора на името: то трябва да е лесно произносимо на всички официални езици на страните членки, да носи символиката на Европейския съюз, да бъде приемливо за обществото и да бъде национално неутрално.
Символът на еврото
Не по-малко важен е бил и изборът на символа на валутата. От около тридесет предложения е избран символът €, вдъхновен от гръцката буква епсилон като асоциация с люлката на европейската цивилизация, разказва businessnovinite. Освен това буквата "Е“ е началната буква на Европейския съюз, а официалното съкращение на валутата е EUR.
През ноември 1994 г. Съветът на Европейския паричен институт определя и номиналната стойност на банкнотите – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Стойностите на монетите са 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, както и 1 и 2 евро.
