Професионалният пилот Марио Бакалов съветва в социалните мрежи няколко неща, които е добре да погледнете още щом седнете в самолета:- Кой е най-близкият авариден изход?Понякога е назад, не напред.- Колко реда има до него?В дим или тъмнина няма да виждате табели, но редовете ще напипате.- Къде са аварийните пътеки по пода?Те ще ви водят при евакуация.- Прегледайте картата за безопасност (safety card).Всеки самолет е различен – отнема 20 секунди.- Огледайте хората около вас.В извънредна ситуация пътниците действат като малък екип.- Проверете позицията на вашите вещи.Нищо в краката, чантата под седалката - за да не пречи при евакуация.Малките неща правят огромна разлика.Споделям не за да се страхувате - а за да сте още по-подготвени.А вие към какво обръщате внимание, когато влезете в самолета?