Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Професионалният пилот Марио Бакалов съветва в социалните мрежи няколко неща, които е добре да погледнете още щом седнете в самолета:

- Кой е най-близкият авариден изход?

Понякога е назад, не напред.

- Колко реда има до него?

В дим или тъмнина няма да виждате табели, но редовете ще напипате.

- Къде са аварийните пътеки по пода?

Те ще ви водят при евакуация.

- Прегледайте картата за безопасност (safety card).

Всеки самолет е различен – отнема 20 секунди.

- Огледайте хората около вас.

В извънредна ситуация пътниците действат като малък екип.

- Проверете позицията на вашите вещи.

Нищо в краката, чантата под седалката - за да не пречи при евакуация.

Малките неща правят огромна разлика.

Споделям не за да се страхувате - а за да сте още по-подготвени.

А вие към какво обръщате внимание, когато влезете в самолета?